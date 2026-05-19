Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề 'trông nhà hộ'

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người trẻ phải vật lộn với tiền thuê nhà, các hóa đơn sinh hoạt và áp lực tài chính hằng tháng. Tuy nhiên, một cô gái Australia đã tìm ra hướng đi khác biệt để duy trì cuộc sống thoải mái mà không phải đau đầu vì tiền nhà hay các khoản chi cố định.

Tara Little (25 tuổi, sống tạin Darwin, Australia) hiện sống bằng nghề trông nhà hộ toàn thời gian. Công việc này không chỉ giúp cô tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt mà còn mang lại sự tự do và độc lập trong cuộc sống.

Chia sẻ với What’s The Jam , Tara cho biết trước đây cô gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả tiền thuê nhà và tìm kiếm công việc ổn định sau khi chuyển tới khu vực mới sinh sống. Khi ấy, cô phải trả tiền thuê nhà mỗi tuần khoảng 200 đô la Australia (3,7 triệu đồng) và chật vật xoay xở tài chính.

Bước ngoặt đến khi Tara biết đến công việc trông nhà hộ, hình thức người được thuê sẽ ở lại nhà của chủ trong thời gian họ đi vắng để chăm sóc nhà cửa và thú cưng. Sau đó, cô bắt đầu xây dựng công việc riêng trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội và kết hợp với nghề trông nhà để duy trì thu nhập.

Theo Tara, điều tuyệt vời nhất của công việc này là cô không còn phải lo lắng về tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước hay những phiền toái thường gặp khi sống chung với người khác. “Không còn cảnh thức dậy vì tiếng đóng cửa ầm ĩ hay tiếng xoong nồi va chạm trong bếp, cũng không còn tranh cãi chuyện ai để bát đĩa bẩn trong bồn rửa”, cô nói.

Tara cho biết cô đặc biệt yêu thích cảm giác được sống một mình trong những căn nhà đẹp, có không gian yên tĩnh và đôi khi còn được chăm sóc những thú cưng đáng yêu. Đối với cô, tiết kiệm được một khoản tiền lớn mỗi năm chính là lợi ích đáng giá nhất.

Từng có nhiều trải nghiệm không vui khi ở ghép nên cơ hội sống độc lập nhờ nghề trông nhà hộ khiến cô cảm thấy biết ơn. Chuyện không còn áp lực tài chính cũng giúp Tara tập trung hơn vào công việc kinh doanh cá nhân.

Hiện tại, Tara tự định giá dịch vụ của mình theo ngày. Cô tìm khách hàng thông qua hai nền tảng trực tuyến chuyên về trông nhà hộ, đồng thời đăng bài trên các nhóm Facebook để giới thiệu thời gian còn trống cho những người có nhu cầu.

Trước mỗi hợp đồng, Tara thường gặp trực tiếp chủ nhà để tìm hiểu bố cục căn nhà, cách chăm sóc thú cưng, các quy định sinh hoạt cũng như trao đổi chìa khóa. Theo cô, mỗi lần trông nhà là một trải nghiệm khác nhau vì quy tắc phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nhà.

Trong một số trường hợp, Tara phải hạn chế ra ngoài vì thú cưng gặp vấn đề lo âu khi bị tách khỏi chủ hoặc sợ tiếng sấm. Tuy nhiên, cô cho biết những trường hợp như vậy khá hiếm. “Quy tắc phổ biến nhất mà tôi thường được nhắc là không tổ chức tiệc tại nhà. Với một người hướng nội như tôi thì điều đó khá dễ thực hiện”, cô chia sẻ.

Sau nhiều tháng làm nghề, Tara đã có cơ hội sống tại nhiều khu ngoại ô khác nhau quanh Darwin. Một trong những nơi cô yêu thích nhất là căn nhà 3 phòng ngủ ở vùng nông thôn, có hồ bơi và được bao quanh bởi thiên nhiên yên tĩnh.

“Trên đường đến đó, tôi nhìn thấy một con trâu nước khổng lồ và đi qua rất nhiều đầm nước mà tôi tin chắc có cá sấu sinh sống”, Tara kể lại.

Dù yêu thích công việc hiện tại, Tara thừa nhận nghề trông nhà hộ cũng đi kèm không ít thử thách. Khó khăn lớn nhất với cô là phải sống gọn gàng trong phạm vi chỉ ba chiếc vali hành lý. Là người yêu thời trang và trang sức, Tara cho biết cô từng gặp khó khăn khi phải tối giản tủ quần áo và hạn chế mua sắm.

“Việc trông nhà hộ khiến tôi nhận ra mọi người đang tiêu dùng quá mức thế nào. Tôi buộc phải thay đổi cách chi tiêu và chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết”, cô nói.

Ngoài ra, việc liên tục chuyển chỗ ở cũng là thử thách không nhỏ. Theo Tara, những ngày cuối của mỗi đợt trông nhà thường rất mệt mỏi vì phải dọn dẹp, đóng gói hành lý và chuyển toàn bộ đồ đạc lên xe.

Một vấn đề khác là tình trạng khách hủy lịch vào phút chót. Điều này khiến cô đôi khi rơi vào cảnh chưa tìm được nơi ở tiếp theo. May mắn là Tara luôn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè tại Darwin. Dẫu vậy, cô vẫn cho rằng những lợi ích mà nghề này mang lại lớn hơn nhiều so với khó khăn phải đối mặt.

Theo tính toán của Tara, kể từ khi bắt đầu công việc trông nhà hộ, cô đã tiết kiệm được khoảng 10.000 đô la Australia (188 triệu đồng) mỗi năm tiền thuê nhà và các hóa đơn sinh hoạt.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, Tara còn có thêm thu nhập từ chính công việc này. Cô thường tính phí từ 10 đến 20 đô la Australia (188- 376 nghìn đồng) mỗi đêm, dù đôi khi vẫn nhận trông nhà miễn phí. “Năm vừa qua, tôi kiếm được hơn 5.000 đô la Australia (94 triệu đồng) nhờ nghề trông nhà hộ”, cô cho biết.

Tara nói lối sống hiện tại khiến cô không còn nhu cầu mua sắm quá nhiều như trước vì không có nhà riêng để chứa đồ. Phần lớn số tiền kiếm được hiện nay đều được cô dành để tiết kiệm.

Ngoài những khoản chi cơ bản như thực phẩm hay xe cộ, Tara thỉnh thoảng dùng tiền cho các chuyến du lịch. Hồi tháng Hai vừa qua, cô đã sang New Zealand để thăm gia đình.

Trong tương lai, Tara dự định mua một chiếc xe van để đi khắp Australia. Cô muốn tiếp tục công việc chăm sóc nhà cửa và thú cưng tại nhiều nơi khác nhau, đồng thời sống trên chiếc xe của mình giữa các lần nhận việc. “Đó là ước mơ của tôi”, Tara nói.

Cô cũng hy vọng những đánh giá tích cực từ khách hàng hiện tại sẽ giúp mình có cơ hội nhận công việc trông nhà ở nước ngoài. Gần đây, Tara đã tham gia các nhóm trông nhà hộ tại New Zealand và tin rằng đây sẽ là cơ hội đầy triển vọng trong thời gian tới.