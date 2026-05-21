Nữ diễn viên Hayden Panettiere vừa phát hành cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning (Tạm dịch: ‘Đây là tôi: Hành trình đối diện sự thật’) hé lộ hàng loạt góc khuất trong hành trình trở thành sao nhí Hollywood. Từ việc bị “uốn nắn” thành một “chiến binh nhỏ”, trải nghiệm bị lợi dụng trong ngành giải trí cho đến cuộc chiến với nghiện ngập và trầm cảm sau sinh.

8 tháng tuổi đã trở thành người nổi tiếng

Ngôi sao Hayden Panettiere, năm nay 36 tuổi, đã đóng phim từ khi mới 8 tháng tuổi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây để quảng bá hồi ký, cô cho biết bản thân từng được “groomed”, tức bị định hướng và nhào nặn quá mức từ nhỏ để luôn trở thành “một chiến binh nhỏ ngoan ngoãn” trong giới giải trí.

Panettiere nhớ lại tuổi thơ gắn liền với các buổi thử vai liên tục ở Manhattan. Khi mới 4 tuổi, cô thường được mẹ đưa đi khắp thành phố để casting. Trước mỗi buổi thử vai, mẹ cô luôn nhắc: “Đừng diễn hời hợt”.

Được khen ngợi mỗi khi khóc, đau khổ hay thể hiện cảm xúc dữ dội trên màn ảnh, Panettiere cho biết cô dần hình thành suy nghĩ rằng bi kịch và đau đớn sẽ mang lại tình yêu thương cùng sự công nhận.

“Tôi bắt đầu liên kết thảm kịch với sự ngưỡng mộ”, cô viết trong hồi ký.

Nữ diễn viên cho biết người lớn xung quanh thường dành cho cô sự chú ý tích cực khi cô diễn những cảnh thất bại, bệnh tật, đau buồn hay mất mát. Theo thời gian, ranh giới giữa thực tế và diễn xuất dần biến mất, để lại nhiều tổn thương tâm lý kéo dài.

Một trong những ký ức gây ám ảnh nhất xảy ra khi cô 19 tuổi. Theo Panettiere, tại một bữa tiệc, một nam diễn viên kiêm đạo diễn từng đoạt Oscar đã có hành vi khiếm nhã với cô. Sau đó, một người bạn thân mà cô gọi bằng bút danh “Stella McAmis” còn ép cô vào phòng với một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh nổi tiếng ngoài 30 tuổi.

Panettiere kể cô đã hoảng loạn và bỏ chạy khỏi căn phòng. “Cô ấy tâm sự với tôi, chiều chuộng tôi rồi quay sang đối xử với tôi như gái gọi”, nữ diễn viên viết.

Bước vào cánh cửa nghiện ngập từ năm 16 tuổi

Trong hồi ký, Panettiere cũng kể về quá trình sa vào nghiện ngập từ rất sớm. Khi còn là thiếu niên, ê-kíp của cô thường đưa cho cô dùng “happy pills” trước các buổi phỏng vấn hoặc sự kiện thảm đỏ để giúp cô tập trung và giữ năng lượng. Nữ diễn viên tin rằng đó là một dạng amphetamine.

Cô cho rằng đây chính là “cánh cửa đầu tiên” dẫn mình đến sự lệ thuộc thuốc men và nghiện ngập sau này. “Ở tuổi 16, chúng là thứ mở đường cho tôi bước vào thế giới chất cấm và sự sụp đổ vì nghiện”, cô viết.

Sau khi sinh con gái Kaya, Panettiere rơi vào trầm cảm sau sinh và bắt đầu nghiện rượu cùng thuốc an thần Klonopin. Có thời điểm, bác sĩ cảnh báo cô có thể “chết trong vòng 5 năm” nếu tiếp tục uống rượu.

Nữ diễn viên cho biết trong giai đoạn quay series Nashville, môi trường làm việc xung quanh gần như phớt lờ tình trạng nghiện ngập của cô. Không ai trực tiếp đề cập hay can thiệp, khiến cô cảm thấy mình đang ở trong một môi trường “tiếp tay”.

Thậm chí, biên kịch của phim còn xây dựng tuyến truyện nhân vật Juliette Barnes dựa trên chính cuộc sống thật của cô ở mùa 4: mắc trầm cảm sau sinh, nghiện rượu và thuốc, hôn nhân đổ vỡ, trở thành người mẹ vắng mặt và thường xuyên mất kiểm soát.

“Mỗi lần đọc kịch bản, tôi có cảm giác như đang nhìn vào một tấm gương méo mó phản chiếu chính mình. Điều đó khiến tôi hoàn toàn lạc lối”, Panettiere viết.

Cô thừa nhận trong giai đoạn tồi tệ nhất, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi sáng không phải con gái, công việc hay tương lai, mà là rượu. “Tôi cần uống rượu để có thể sống”, cô kể.

Cuối cùng, bạn trai cũ của cô là Wladimir Klitschko đã yêu cầu quyền nuôi con hoàn toàn vì lo ngại tình trạng của Panettiere không đủ an toàn để chăm sóc con gái. Trong hồi ký, Hayden Panettiere cho biết cô đã chấp nhận từ bỏ quyền nuôi con vì cuộc chiến pháp lý khi đó có thể “hủy hoại tâm lý” của cô trong giai đoạn tinh thần đang suy sụp nhất.

“Trái tim và tâm hồn tôi lúc đó yếu đuối hơn bất kỳ thời điểm nào trong đời”, nữ diễn viên viết.

Panettiere cũng tiết lộ tình trạng nghiện ngập không chỉ ảnh hưởng đến riêng cô mà còn tác động tới nhiều thành viên trong gia đình. Theo nữ diễn viên, em trai cô là Jansen Panettiere từng sử dụng crack cocaine và hít heroin trước khi qua đời năm 2023 ở tuổi 28.

Thời điểm đó, gia đình thông báo nguyên nhân qua đời là do tim phì đại kết hợp biến chứng van động mạch chủ.

“Tôi sợ nếu gọi 911 thì công chúng sẽ biết chuyện”

Ngoài cuộc chiến với nghiện ngập, Panettiere còn kể về mối quan hệ bạo hành với bạn trai cũ Brian Hickerson. Theo cô, chính em trai Jansen là người đã giới thiệu hai người với nhau.

Trong thời gian hẹn hò rồi chia tay, tái hợp nhiều lần, Hickerson từng bị bắt nhiều lần liên quan đến hành vi hành hung.

Panettiere viết rằng có lần bạn trai cũ “đánh mặt tôi đến mức tôi không thể rời khỏi nhà suốt nhiều tuần”. Một lần khác, cô kể Hickerson hét vào mặt mình, yêu cầu cô “chạy càng xa càng tốt trong 5 giây trước khi anh ta ném điều khiển từ xa vào người”.

Nữ diễn viên cũng cáo buộc có thời điểm cô bị bạn trai đập đầu vào tường.

Dù vậy, Panettiere cho biết cô từng sợ gọi cảnh sát vì lo mọi chuyện sẽ bị công khai.

“Tôi sợ nếu gọi 911 thì công chúng sẽ biết chuyện”, cô viết.

Thay vì cầu cứu, nữ diễn viên thường trốn trong xe hơi, mang theo một quyển sách và chai nước, chờ đến khi Hickerson bình tĩnh trở lại.

“Tôi đã rất đấu tranh để kể câu chuyện này vì tôi không muốn trở thành gương mặt đại diện cho nạn nhân bạo hành gia đình”, Panettiere viết. “Tôi chưa bao giờ muốn gọi mình là nạn nhân, nhưng giờ tôi đang ở đây.”

Trong cuộc phỏng vấn với TMZ liên quan đến cuốn hồi ký, Brian Hickerson thừa nhận hành vi bạo hành và cho biết anh đã có “một vài cơ hội để xin lỗi cũng như nhìn nhận lại mọi chuyện”.

Hickerson nói thêm rằng anh gần đây đã trao đổi với Panettiere về cuốn sách và ủng hộ việc cô kể lại câu chuyện của mình.

“Tôi nghĩ mọi chuyện đã tự nói lên tất cả rồi”, Hickerson chia sẻ với TMZ. “Tôi từng bị bắt vì bạo hành cô ấy và tôi cũng không trách bạn bè cô ấy khi họ tức giận với tôi.”

Nguồn: USA Today