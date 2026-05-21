Các nhà khoa học thẳng thắn thừa nhận: Điều đáng sợ hơn cả việc không tìm thấy người ngoài hành tinh là thực tế không hề có người ngoài hành tinh nào trong vũ trụ cả

Từ truyền thuyết về những vị thần cổ đại đến từ những vì sao xa xôi đến những hạm đội ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hiện đại, nhân loại chưa bao giờ ngừng tin tưởng: trong không gian tối tăm kia, chúng ta không hề đơn độc.

Tuy nhiên, giới khoa học hiện nay đang phải đối diện với một khả năng ám ảnh. Không phải là chúng ta "chưa tìm thấy" người ngoài hành tinh, mà là vũ trụ này vốn dĩ vắng bóng họ.

Sự im lặng của vũ trụ trong suốt hơn sáu thập kỷ qua kể từ khi dự án Ozma bắt đầu, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của các nhà khoa học.

Năm 1960, nhà thiên văn học người Mỹ Frank Drake dùng kính viễn vọng vô tuyến hướng lên không gian, khởi động chiến dịch tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh đầu tiên mang mã dự án Ozma. Dư luận khi ấy tin rằng chỉ cần lắng nghe, vũ trụ chắc chắn sẽ hồi đáp.

Nhưng hơn sáu thập kỷ trôi qua, thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng. Các chương trình rà quét vô số dải tần vô tuyến, phân tích hàng trăm triệu dữ liệu từ các thiên hà. Dù từng bắt được vài tín hiệu rải rác, chưa dấu vết nào được chứng minh là của một nền văn minh công nghệ.

Tháng 2 năm 2026, một nghiên cứu trên tạp chí thiên văn học áp dụng thống kê Bayes để đánh giá lại tỷ lệ tín hiệu không gian chạm tới Trái Đất. Kết luận vô cùng bi quan: dù có thông điệp do thế giới khác trong dải Ngân hà phát đi, với độ nhạy của máy dò hiện nay, phần lớn tín hiệu sẽ trượt qua hành tinh của chúng ta mà không để lại dấu vết. Chúng ta không hề hay biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

Nghịch lý Fermi cho thấy sự mâu thuẫn giữa xác suất cao về sự tồn tại của nền văn minh ngoài hành tinh và việc chúng ta không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.

Mâu thuẫn này là hạt nhân của câu hỏi do nhà vật lý Enrico Fermi đưa ra năm 1950: nếu người ngoài hành tinh tồn tại, họ đang ở đâu?

Theo phương trình của Frank Drake, tính toán số lượng vì sao trong dải Ngân hà và xác suất nảy sinh sự sống khẳng định rằng, dù áp dụng thông số bảo thủ nhất, dải Ngân hà vẫn phải chứa vô số nền văn minh. Một trong những lời giải thích đáng sợ nhất cho nghịch lý này là "thuyết bộ lọc vĩ đại" - khái niệm do nhà kinh tế học Robin Hanson đề xuất năm 1998.

Thuyết này lập luận rằng sự vắng bóng của các nền văn minh bắt nguồn từ một chướng ngại vật khổng lồ cản trở tiến hóa. Rào cản này đang nằm ở đâu? Giả thuyết thứ nhất cho rằng bộ lọc đã nằm lại ở quá khứ. Việc vật vô cơ hóa hữu cơ, tiến hóa thành sinh vật có trí tuệ là phép màu sinh học mang tỷ lệ cực thấp. Nếu đúng, con người đã may mắn vượt qua cửa ải đó và trở thành sinh vật duy nhất an toàn.

Giả thuyết thứ hai lại phác họa tương lai đen tối: bộ lọc vĩ đại đang chờ phía trước. Điều này ám chỉ các nền văn minh đều đã tự hủy diệt ở một giai đoạn phát triển do chiến tranh hạt nhân, thảm họa khí hậu, trí tuệ nhân tạo hoặc cạn kiệt tài nguyên. Sự tĩnh lặng của vũ trụ là bia mộ ghi dấu sự tuyệt diệt của họ, và nhân loại đang tiến đến bờ vực đó.

Thuyết bộ lọc vĩ đại giải thích cho sự tĩnh lặng này thông qua hai kịch bản: rào cản tiến hóa nằm ở phía sau (nhân loại đã vượt qua) hoặc nằm ở phía trước (mọi nền văn minh đều sẽ tuyệt diệt). Sự cô độc của nhân loại mang ý nghĩa như một phép màu xác suất, nhưng cũng đồng thời tạo ra áp lực và trách nhiệm vô cùng lớn trong việc duy trì tính độc nhất của vũ trụ.

Giới khoa học đang chuyển trọng tâm từ tìm kiếm người ngoài hành tinh sang việc tự vấn về ý nghĩa tồn tại của con người. Việc Trái Đất là nơi duy nhất ươm mầm trí tuệ trong hai nghìn tỉ thiên hà quả thực đáng sợ, cho thấy sự sống là kỳ tích mong manh.

Tuy nhiên, nó cũng gán cho nhân loại trọng trách vĩ đại. Nếu ý thức, nghệ thuật, cảm xúc chỉ xuất hiện một lần duy nhất, sự biến mất của chúng ta sẽ xóa sổ vĩnh viễn những di sản này. Không có bất kỳ bản sao lưu hay cơ hội thứ hai nào.

Một số học giả phản bác, cho rằng lịch sử tìm kiếm hơn sáu mươi năm là quá nhỏ bé so với tuổi đời 13,8 tỉ năm của vũ trụ. Có thể các nền văn minh bậc cao đang giao tiếp bằng phương thức vượt xa khả năng của chúng ta, hệt như kiến không thể hiểu sóng vô tuyến của loài người. Thế nhưng, tại sao những thế giới tiên tiến đó không chủ động hạ thấp tiêu chuẩn để các nền văn minh non trẻ kết nối được? Câu hỏi này vẫn bị bỏ ngỏ.

Khả năng bắt sóng yếu kém của công nghệ hiện tại hoặc sự chênh lệch trong phương thức liên lạc có thể là lý do cho sự im lặng, nhưng việc các nền văn minh cao cấp không chủ động kết nối vẫn là một dấu hỏi lớn.

Sau hàng ngàn năm khao khát vươn tới các vì sao, khi đã có năng lực thám hiểm không gian, chúng ta nhận ra vũ trụ hoang vu hơn tưởng tượng. Đó là sự vắng lặng của miền đất chưa từng có dấu chân sinh vật nào ghé thăm. Nếu đáp án thực sự là "con người hoàn toàn đơn độc", chúng ta sẽ không biết mình nên ăn mừng vì đã sống sót, hay than khóc cho nỗi cô đơn tận cùng nơi đáy vũ trụ.