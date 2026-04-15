Cỗ máy 850 tấn hoàn tất xuyên qua 4km lòng đất: Tin vui sắp đến cho hàng chục triệu người dân Thủ đô

Tối 13/4, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, máy TBM số 2 mang tên “Táo Bạo” là robot đào hầm cuối cùng khoan đến ga ngầm S12 - Ga Hà Nội (ga cuối) và hoàn thành tuyến hầm dài khoảng 4km thuộc dự án tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội, đi qua 4 ga ngầm gồm: S9 Kim Mã, S10 Cát Linh, S11 Văn Miếu và S12 ga Hà Nội.

Trước đó, máy TBM số 1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành khoan ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025. Việc hoàn thành hầm thứ hai giúp nối thông toàn bộ tuyến hầm của dự án.



TBM số 2 bắt đầu hành trình từ ga S9 Kim Mã ngày 3/2/2025, lần lượt đi qua ga S10 ngày 15/9/2025, ga S11 ngày 13/1/2026 và hoàn thành tại ga S12 ngày 13/4.



Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết phần ngầm của dự án gồm 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm hiện đạt khoảng 63% khối lượng, trong đó gói thầu CP03 đạt 76,69%.



Các đơn vị đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại như kết cấu trong hầm, dốc hạ ngầm (RAMP), các ga ngầm, đường chuyển làn và thi công hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ.



Hai máy TBM “Thần tốc” và “Táo Bạo” do hãng Herrenknecht (Đức) sản xuất, dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn, vận hành theo công nghệ cân bằng áp lực đất (EPB). Phương pháp này cho phép đào hầm trong điều kiện địa chất phức tạp mà vẫn giữ ổn định gương đào, hạn chế tối đa tác động đến môi trường đô thị.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, có vai trò giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải công cộng và góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự án khởi công năm 2010 có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km. Hiện đoạn đi trên cao tàu đã vận hành chở khách từ 8/8/2024, đoạn đi ngầm đang thi công và có tiến độ hoàn thành năm 2027.

Hãng sản xuất tàu là Tập đoàn Alstom (Pháp). Nhà thầu là Hyundai E & C (Hàn Quốc) và Ghella S.p.A (Ý). Năm 2021, do chậm trễ giải phóng mặt bằng và phê duyệt chính sách đền bù, hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến hầm nên nhà thầu liên danh Hyundai - Ghella (HGU) đã dừng thi công và yêu cầu bồi thường 114,7 triệu USD.