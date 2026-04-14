Bắt Lê Thị Thuỳ Trang SN 1977, thu hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng, hàng chục sổ đỏ

Ngày 14/4, Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây gây ô nhiễm môi trường do Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) cầm đầu.

Lê Thị Thùy Trang

Các bị can từ trái qua: Tăng Tư Thế, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thanh Phỉ, Vũ Thị Thuận, Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C05 xác định Lê Thị Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, sử dụng nhiều pháp nhân để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường (bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá… từ các chủ nguồn thải trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát…) trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam để xử lý.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các pháp nhân do Trang là người đứng sau chỉ đạo, điều hành, vận chuyển chất thải sau khi tiếp nhận CTRTT từ các chủ nguồn thải nhưng không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định mà chôn, lấp, đổ, thải hàng trăm chuyến xe đầu kéo (từ 25-30 tấn/chuyến) tương đương hàng chục nghìn tấn CTRTT trái pháp luật tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh.

Ngày 26/3, gần 100 trinh sát của Cục C05 phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã ập vào khám xét 6 địa điểm ở TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, công an thu hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ, 12 CPU máy tính phục vụ hoạt động của các công ty và hàng trăm thùng carton chứa nhiều đồ vật, tài liệu là hồ sơ pháp nhân, hợp đồng, phiếu thu chi, sổ sách, chứng từ kế toán….

Đến nay, công an xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường. Công an đã triệu tập 23 người có liên quan.

Các tang vật thu giữ

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tham gia vào hoạt động thu, xử lý chất thải của các công ty do Thùy Trang điều hành. Trong đó, Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Đất Xanh Miền Nam là các pháp nhân trong “hệ sinh thái” do Trang đứng sau chỉ đạo.

Trang thuê Nguyễn Thanh Phỉ, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Huy Trường, Nguyễn Tấn Phát đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, thuê Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Xuân Tỷ, làm kế toán.

Từ năm 2024 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trang, Nguyễn Văn Hiệp điều hành các lái xe, sử dụng xe tải đến các chủ nguồn thải hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, thủy sản, đá granite… trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh để nhận thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường là bùn thải, xỉ than, bột đá…

Theo chỉ đạo của Trang, các đối tượng lấy chất thải trực tiếp từ nguồn thải, theo quy định phải xử lý nhưng thực tế không xử lý mà trực tiếp vận chuyển đi đến các điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng,…). Hoặc sau khi lấy chất thải từ nguồn thải, sẽ có “động tác giả” để qua mắt Cơ quan chức năng bằng cách chở chất thải về Công ty Đất Xanh Miền Nam (tên cũ là Công ty Nam Thái Dương – có chức năng xử lý chất thải), theo quy trình xử lý chất thải là 45 ngày, nhưng thực tế không qua xử lý hoặc chỉ xử lý nhưng chưa đạt chuẩn, phối trộn rồi vận chuyển đi đến các điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng,…).

Để hợp thức hóa chứng từ, cân đối kế toán, Trang đã liên hệ mua hóa đơn của Công ty Thành Lập để Công ty Thành Lập xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình với chi phí 3,2 - 6%/giá trị hàng hóa trước thuế.

Công an xác định, Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thành lập và điều hành hoạt động của các công ty nhưng không đứng tên mà thuê, chỉ đạo nhân viên đứng tên người đại diện pháp luật, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam.

Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang và 6 đồng phạm (Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.