Bắt Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Đức Huy trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an phường Việt Hưng nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới.

Trước đó, vào tối ngày 11/4, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm hòm tiền mừng cưới. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản tại đám cưới đông người để thực hiện hành vi trộm cắp. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng có vai trò giúp sức cho Tú là và Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú tại Phủ Lý, Ninh Bình).

Hiện, Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.