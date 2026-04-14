Clip: Đang nắng như đổ lửa, Đà Nẵng bất ngờ hứng mưa đá

Chiều 14-4, lãnh đạo xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tại một số thôn như Ga'nil, Arâng gần khu vực trung tâm xã Hùng Sơn đã xảy ra mưa đá kéo dài khoảng 10 phút.

Mưa đá tại xã Hùng Sơn chiều 14-4 (Clip: Thông tin Phòng chống thiên tai Đà Nẵng)

Một số clip được người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội Facebook cho thấy trời mưa rất to, kèm theo những hạt mưa đá có kích thước khá lớn. Tiếng mưa đá rơi lộp bộp trên mái tôn tạo nên âm thanh rất lớn.

Mưa đá chiều 14-4 tại tại thôn Ga'nil, xã Hùng Sơn (Clip: Tangon Sơn)

Trong clip do anh Tangon Sơn (trú tại thôn Ga'nil) quay lại, các viên đá trắng muốt rơi đầy trên sân xi măng và bắn tung tóe vào tận trong nhà, cho thấy cường độ trận mưa rất mạnh.

Hơn 10 ngày qua, tại các địa phương ở TP Đà Nẵng và miền Trung nắng nóng hết sức gay gắt, nhiều thời điểm nắng nóng trên 40 độ.