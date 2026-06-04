Cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời

Người dân đã cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời.

Lloyd Martin Litong đã chứng kiến hiện tượng kỳ lạ giống như cầu vồng hình tròn trên bầu trời xanh tại đảo Jomalig thuộc tỉnh Quezon, Philippines.

Đoạn clip cho thấy quầng sáng tròn bao quanh mặt trời vào ngày 31/5.

Lloyd nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Những người khác sống trên đảo khi chứng kiến hiện tượng này họ cảm thấy sợ hãi vì đây là lần đầu tiên họ thấy nó. Họ hỏi nó có nghĩa là gì và điều gì sẽ xảy ra. Tôi nói với họ đừng sợ vì đó là một hiện tượng tự nhiên.

Loại hiện tượng này thực sự xảy ra và đã được quan sát thấy ở nhiều nơi trong nước và thậm chí cả ở các quốc gia khác".

Hiện tượng hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời.

Quầng sáng mặt trời là một hiện tượng quang học khí quyển hình thành khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ và phản xạ bởi các tinh thể băng nhỏ trong những đám mây ti mỏng ở độ cao lớn.

Các tinh thể hoạt động như lăng kính, bẻ cong ánh sáng ở một góc cố định khoảng 22 độ, tạo ra một vòng tròn sáng xung quanh mặt trời.

Các nhà khí tượng học cho biết hiện tượng này thường được nhìn thấy nhiều hơn trong điều kiện khí quyển trên cao lạnh hơn và đôi khi có thể cho thấy sự thay đổi thời tiết.