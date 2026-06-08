Người đàn ông mua Maybach S480 để chạy taxi, ai cũng cười chê nhưng ông nói thẳng: "Đây là mức thu nhập quá ổn"

Quyết định “chơi lớn” có giúp người đàn ông này đem về lợi nhuận xứng đáng hay không?

Đánh liều mua xe sang trả góp để chạy taxi

Một người đàn ông tại Trung Quốc đã gây chú ý khi bỏ ra 1,55 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng) để mua chiếc Maybach S480 phục vụ cho công việc chạy xe dịch vụ vào năm 2025. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Người đàn ông họ Viên, sinh sống tại Bắc Kinh, thường xuyên đăng tải các video lái xe lên mạng nên đã thu hút một lượng người theo dõi đáng kể. Chia sẻ về quyết định của mình, ông Viên cho biết chiếc xe được mua theo hình thức trả góp. Trước đó, ông đã có 6 năm kinh nghiệm làm tài xế xe dịch vụ và tự tích lũy hơn 500.000 NDT để làm tiền đặt cọc ban đầu.

Theo ông Viên chia sẻ, ông thường tập trung vào các cuốc xe đặt trước thuộc phân khúc cao cấp. Mức giá khởi điểm trong giờ thấp điểm khoảng 418 NDT, còn giờ cao điểm dao động từ 468 đến 568 NDT. Nhờ vậy, mỗi đơn hàng có thể mang về thu nhập đáng kể.

Trong một video đăng tải ngày 13-4-2025, ông Viên cho biết mình bắt đầu ngày làm việc lúc 6h45 và nhận được một khách hàng đặt xe trọn gói cả ngày với chi phí 4.000 NDT (14,3 triệu đồng). Thậm chí, có những vị khách chi trả hơn 5.000 NDT.

Như vậy, nếu nhận khoảng 40-50 chuyến mỗi tháng, người đàn ông này có thể kiếm hơn 100.000 NDT (tương đương 400 triệu đồng). Sau khi trừ các khoản chi phí cùng với trả nợ mua xe, ông để ra được hơn 10.000 NDT/tháng (tương đương khoảng 40 triệu đồng).

Không chỉ thu nhập ổn định, công việc còn cho phép ông Viên chủ động thời gian, thậm chí có thể nghỉ ngơi thoải mái mà không cần đặt báo thức. Vì vậy, ông cho biết bản thân hoàn toàn hài lòng với lựa chọn hiện tại và tin rằng sẽ sớm thu hồi vốn trong thời gian tới.

Gây tranh cãi trên MXH

Câu chuyện của ông Viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một bộ phận người dùng bày tỏ sự thán phục trước cách ông lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào phân khúc dịch vụ cao cấp để tránh cạnh tranh khốc liệt về giá như thị trường phổ thông.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại tỏ ra thận trọng. Họ cho rằng việc đầu tư vào xe sang tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là tốc độ khấu hao nhanh cùng chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. Nếu nguồn khách không ổn định, chủ xe rất dễ rơi vào tình trạng thu không đủ bù chi.

Có người khác lại phản bác, cho rằng ngày nay nhiều người giàu có không tốn tiền mua xe riêng vì tình trạng khan hiếm chỗ đỗ xe. Vì thế, họ thường sử dụng các dịch vụ xe đưa đón cao cấp như vậy. Nếu kỹ thuật tốt và biết cách xây dựng các mối quan hệ, ông Viên còn có thể làm hợp đồng riêng với các vị khách giàu có, không lo thiếu việc.

Dù vậy, ngoài chi phí nhiên liệu có thể dự đoán tương đối rõ ràng, các khoản chi cho bảo trì, sửa chữa và thay thế linh kiện của xe sang thường khó ước lượng hơn, nhất là với những người lần đầu chuyển từ xe phổ thông sang phân khúc cao cấp hơn.

Về cơ bản, quy trình bảo dưỡng của xe sang không khác nhiều so với xe phổ thông, vẫn chia thành các cấp độ như bảo dưỡng nhỏ, trung bình và lớn theo quãng đường di chuyển, thường trong khoảng 5.000-10.000 km. Tuy nhiên, tổng chi phí lại cao hơn đáng kể do ba yếu tố chính: tiền công kỹ thuật, số lượng hạng mục cần kiểm tra, thay thế và giá vật tư (thường phải thông qua nhập khẩu chính ngạch từ các hãng xe sang của nước ngoài).

Ảnh minh họa: Internet

Những bộ phận thường xuyên phải bảo dưỡng hoặc thay mới bao gồm lọc dầu, lọc gió, má phanh, bugi cùng các loại dầu động cơ hoặc dung dịch làm sạch. Bên cạnh đó, chi phí còn phát sinh từ nhân công lắp ráp và các vật tư phụ trợ như gioăng cao su, kẹp nhựa và nhiều chi tiết nhỏ khác, khiến tổng chi phí sử dụng xe sang luôn ở mức cao hơn so với xe phổ thông.

Từ những phân tích trên, nhiều cư dân mạng cho rằng nếu duy trì được hiệu suất làm việc như hiện tại, ông Viên có thể mất khoảng 12–15 năm để thanh toán toàn bộ cả gốc lẫn lãi, đồng thời chạm tới điểm hòa vốn thực sự.

Thực tế thậm chí có thể không “dễ thở” như con số ước tính. Nguyên nhân là bởi mức độ hao mòn tài sản đối với xe sang là rất lớn. Những dòng xe như Maybach thường mất giá nhanh theo thời gian, trong khi chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện sau vài năm sử dụng lại ở mức cao.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ dịch vụ xe công nghệ cũng không hoàn toàn ổn định. Các yếu tố như biến động thị trường, chính sách quản lý hay thay đổi trong hành vi tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách và mức thu nhập.

Điều này đồng nghĩa với việc bài toán tài chính của ông Viên tiềm ẩn không ít rủi ro. Chỉ cần số lượng khách giảm hoặc chi phí phát sinh tăng đột biến, áp lực tài chính sẽ lập tức gia tăng. Dù vậy, quyết định đầu tư lớn và lựa chọn đúng phân khúc ngách cũng cho thấy sự nhạy bén và tinh thần dám thử thách của ông trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

(*Theo 163)