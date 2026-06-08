Đang trên đường đi dự đám cưới, ô tô chở gia đình 7 người lao thẳng vào xe tải, 6 người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Malaysia và camera tại hiện trường đã ghi lại được hình ảnh vô cùng khó hiểu của chiếc ô tô.

Mới đây, một vụ tai nạn tàn khốc đã xảy ra tại Malaysia, cướp đi mạng sống của 6 người. Người duy nhất sống sót là một bé gái 3 tuổi, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải thấy xót xa và lo lắng cho tương lai của em khi đã mất đi cùng lúc cả bố, mẹ, bà ngoại và anh trai và chú ruột. Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc tới tất cả các tài xế hãy luôn thận trọng vì chỉ một chút sơ sẩy là có thể gây ra những hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc mới xảy ra tại bang Penang của Malaysia. Một tài xế 27 tuổi đã lái xe chở đại gia đình của mình gồm 7 người đến dự một đám cưới. Tuy nhiên, khi chiếc xe mới đang đi đến giữa đường thì thảm kịch đã xảy ra.

Từ hình ảnh do camera hành trình của một chiếc xe khác ghi lại được thì tài xế đang điều khiển một chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Proton X50 sẫm màu ở làn đường bên phải. Tuy nhiên không hiểu sao, chiếc xe dần dần lấn sang làn bên trái và đúng lúc đó có một chiếc xe tải lưu thông theo hướng ngược chiều đi tới, do không kịp né tránh nên cả 2 chiếc xe đã đâm nhau trực diện.

Chiếc ô tô đang chạy thì lao sang làn đường bên cạnh, va chạm trực diện với xe tải.

Hậu quả của vụ va chạm vô cùng khủng khiếp khi 6 người trên chiếc ô tô con đã tử vong tại chỗ, bao gồm tài xế 27 tuổi, em trai anh ta, 21 tuổi, vợ tài xế, 27 tuổi, mẹ vợ tài xế, 55 tuổi, con trai tài xế, 7 tuổi, và một em bé 6 tháng tuổi. Người sống sót duy nhất là con gái 3 tuổi của người lái xe. Cô bé đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và tình hình đã ổn định.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Malaysia.

Tại hiện trường, có thể thấy chiếc xe con đã trở thành một khối kim loại nát vụn với những mảnh vỡ văng khắp nơi. Chưa rõ tình hình tài xế xe tải ra sao, song một số nguồn tin cho biết tài xế tên là Ahmad Shafie và chiếc ô tô là của anh trai của anh Ahmad Shafie. Sáng hôm đó là lần đầu tiên người đàn ông này cầm lái chiếc xe nên có lẽ đã chưa quen với cách vận hành của nó. Cũng có ý kiến cho rằng có thể anh Ahmad đã bị mất tập trung vào thời điểm đó nên đã mất lái và gây ra tai nạn.

(Theo Mothership)