Động đất 7.8 độ rung chuyển Philippines, nhiều nước đồng loạt phát cảnh báo sóng thần

Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao, miền nam Philippines, sáng 8/6 đã khiến Philippines, Indonesia và Nhật Bản đồng loạt phát cảnh báo sóng thần. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong lớn.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao ở miền nam Philippines vào ngày 8/6. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới đáy biển.

Ngay sau khi động đất xảy ra, cơ quan địa vật lý của Philippines và Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần. Nhật Bản cũng ban hành khuyến cáo sóng thần đối với nhiều khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương của nước này.

Nhiều lớp học phải tạm dừng do động đất (Ảnh: Christopher V. Panganiban)

Trước đó, GFZ từng ước tính độ lớn của trận động đất là 8,2 trước khi điều chỉnh xuống còn 7,8. Trong khi đó, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện sóng thần sau trận động đất.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) đánh giá trận động đất có độ lớn 7,0 và cảnh báo nguy cơ xảy ra thiệt hại cũng như xuất hiện các đợt sóng thần cao trên 1 m. Theo cơ quan này, các đợt sóng có thể tiếp diễn trong nhiều giờ.

Tại Indonesia, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) xác định trận động đất có độ lớn 7,7.

Ông Benjie Ancheta, Cảnh sát trưởng thị trấn Alabel thuộc tỉnh Sarangani của Philippines, cho biết trụ sở cảnh sát đã xuất hiện một số vết nứt ngay sau trận động đất. Thời điểm rung chấn xảy ra trùng với lễ chào cờ của lực lượng cảnh sát địa phương.

Ông Ancheta cho biết chưa có báo cáo về thương vong, song một số người đã ngất xỉu do rung lắc quá mạnh.

"Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua", ông Ancheta nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.

Tại thành phố Manado ở phía bắc Indonesia, các nhân chứng cũng cho biết họ cảm nhận rõ rung chấn mạnh từ trận động đất.

Philippines và Indonesia đều nằm trong khu vực "Vành đai lửa Thái Bình Dương", một vành đai địa chấn hoạt động mạnh kéo dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga. Đây là nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa do sự tương tác của nhiều mảng kiến tạo.

Hiện giới chức các nước vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất và nguy cơ sóng thần trong khu vực.