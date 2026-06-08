Philippines và hàng loạt nước khẩn cấp sơ tán dân tránh sóng thần

Hàng loạt khu vực ven biển tại Philippines và các nước láng giềng đang khẩn cấp sơ tán người dân trước nguy cơ sóng thần dâng tới 3 mét.

Theo thông tin cập nhật từ hãng tin AP, các cơ quan chức năng tại Philippines đang tập trung rà soát các khu vực đổ nát sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra lúc 7 giờ 37 phút ngày 8-6. Thông tin ban đầu cho biết động đất mạnh 8,2 độ Richter.

Tâm chấn được xác định ở độ sâu 10 km, cách TP General Santos 13 km về phía Tây Nam.

Dù chưa có báo cáo về thương vong, công tác tìm kiếm người mắc kẹt đang được triển khai khẩn trương, đặc biệt tại một tòa nhà văn phòng 4 tầng bị sập một phần ở TP General Santos.

Nhiều cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông hư hại nặng nề sau trận động đất 7,8 độ Richter tại Philippines. Ảnh: AP



Mối đe dọa lớn nhất hiện nay là nguy cơ sóng thần dâng cao. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) dự báo các đợt sóng cao đến 3 m có thể đánh vào bờ biển Philippines, và sóng cao đến 1 m có thể ảnh hưởng tới Indonesia và Malaysia.

Trước tình hình này, người đứng đầu Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines Teresito Bacolcol đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp: "Chúng tôi khuyên người dân nên sơ tán đến các vùng đất cao hơn hoặc di chuyển sâu hơn vào đất liền".

Tại TP General Santos, mạng lưới điện đã bị cắt hoàn toàn. Trận động đất xảy ra ngay trước giờ làm việc giúp giảm thiểu thiệt hại về người tại các công sở.

Đài phát thanh DZRH cho biết toàn bộ nhân viên chi nhánh địa phương của đài nằm trong tòa nhà bị sập đã may mắn chạy thoát xuống tầng trệt an toàn.

Toà nhà bị sập tại TP General Santos sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Clip: AZ Intel.

Toà nhà bị sập tại TP General Santos sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter. Clip: Rapid Report.

Sự cố địa chấn này bắt đầu lan rộng sang các quốc gia láng giềng.

Tại khu vực Bắc - Trung Indonesia, người dân chịu ảnh hưởng bởi các đợt rung chấn mạnh. Các tỉnh Bắc Sulawesi và Bắc Maluku của nước này đã ghi nhận những đợt sóng thần đầu tiên cao 18 cm.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ báo cáo hệ thống đo lường của họ ghi nhận độ sâu chấn tiêu là 55 km, đồng thời cảnh báo các đợt dư chấn có cường độ lên đến 6,5 độ đang tiếp tục làm rung chuyển khu vực.

Các khu vực như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Guam và Papua New Guinea cũng đang theo dõi sát sao sự thay đổi mực nước biển, trong khi vùng Hawaii được thông báo an toàn.