Máy bay trượt khỏi đường băng rồi phát nổ, 2 người tử vong

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay phản lực tư nhân trượt khỏi đường băng và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, 2 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Theo các nguồn tin, chiếc máy bay đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp sau sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, nhưng khi vừa tiếp đất xuống sân bay, nó nhanh chóng bốc cháy.

Đoạn clip cho thấy chiếc máy bay Gulfstream cọ xát xuống đường băng bằng bánh sau trước khi nảy lên rồi bốc cháy thành một quả cầu lửa màu cam khổng lồ.

Chuyến bay cất cánh từ La Romana và đang hướng đến thành phố Austin, Texas, Mỹ, vào ngày 7/6, trước khi thảm kịch xảy ra.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến Sân bay Quốc tế La Romana ngay lập tức, khi xác máy bay bị biến dạng nằm trên đường băng.

Chiếc máy bay trước khỏi đường băng rồi bốc cháy. Nguồn: X

Hoạt động tại sân bay nằm ở phía đông Cộng hòa Dominica đã bị hủy bỏ khi lực lượng cứu hỏa khảo sát hiện trường.

Các báo cáo ban đầu cho thấy máy bay mất ổn định khi cố gắng quay đầu, trước khi lao xuống bên trong khu vực nhà ga sân bay, gây ra một cú va chạm kinh hoàng dẫn đến thiệt mạng.

Truyền thông địa phương đưa tin 2 phi công trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm này.

Viện Hàng không Dân dụng Cộng hòa Dominica (IDAC) cho biết trong một thông cáo báo chí: "Chiếc máy bay đăng ký tại Mỹ, thuộc sở hữu của một công ty hàng không tư nhân, có 2 thành viên phi hành đoàn trên máy bay: phi công và cơ phó. Không có hành khách nào được ghi nhận".

Cơ quan này không công bố tên của 2 người đã thiệt mạng.

Chiếc máy bay bốc cháy thành một quả cầu lửa màu cam khổng lồ. Nguồn: X

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Công cộng (DSP) của Puerto Rico, Arturo Garffer, cho biết máy bay "gặp trục trặc khi hạ cánh".

Theo các nguồn tin, chiếc máy bay gặp nạn là Gulfstream G200, một loại máy bay phản lực tư nhân có sức chứa từ 8 đến 18 hành khách.

Giới chức trách cho biết một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để xác định chính xác điều gì đã xảy ra.