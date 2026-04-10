Viễn cảnh tận thế sẽ tàn khốc ra sao nếu toàn bộ núi lửa trên Trái Đất cùng phun trào?

Trong suốt chiều dài lịch sử bốn tỷ năm của hành tinh, chúng ta chưa từng ghi nhận một thảm họa nào mang tính hủy diệt đồng loạt từ lòng đất. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn luôn đặt ra một giả thuyết đầy ám ảnh: điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu tất cả các ngọn núi lửa đang hoạt động trên thế giới bùng nổ cùng một lúc?

Theo các dữ liệu thống kê, không phải tất cả các núi lửa đều là mối đe dọa trực tiếp. Những ngọn núi lửa đã tắt - tức là chưa từng phun trào trong 10.000 năm qua - hoàn toàn không còn magma để tiếp tục gây hại. Tuy nhiên, mối nguy hiểm thực sự nằm ở 1.500 ngọn núi lửa đang hoạt động trên đất liền, cùng với một số lượng chưa thể xác định nằm sâu dưới đáy đại dương.

Các núi lửa đã tắt không mang lại nguy hiểm, nhưng hiện có 1.500 núi lửa đang hoạt động trên đất liền cùng lượng lớn dưới biển, trong đó có 20 siêu núi lửa như Yellowstone.

Đặc biệt, có khoảng 20 ngọn trong số đó được xếp vào loại siêu núi lửa. Điển hình là Yellowstone, một siêu núi lửa có miệng hố khổng lồ đến mức có thể chứa trọn toàn bộ diện tích thành phố Tokyo.

Thông thường, tại bất kỳ thời điểm nào, Trái Đất chỉ chứng kiến khoảng 10 đến 20 ngọn núi lửa phun trào. Nhưng nếu hàng ngàn ngọn núi lửa này đồng loạt thức giấc, một ngày tận thế thực sự sẽ giáng xuống nhân loại.

Ngay lập tức, hàng loạt vụ nổ khủng khiếp sẽ xé toạc lớp vỏ hành tinh. Những vụ phun trào bùng nổ sẽ tạo ra những bức tường khổng lồ cấu tạo từ đá, tro bụi và khí gas, tàn phá hoàn toàn các khu vực lân cận. Con người sẽ không thể dùng phương tiện giao thông để trốn thoát khỏi đám mây nhiệt này.

Các tảng đá mang nhiệt độ lên tới 1.000°C (tương đương 1.830°F) sẽ lao đi với tốc độ kinh hoàng, vượt qua mức 700 km/h. Mặc dù một số núi lửa chỉ tạo ra các vụ phun trào tràn - nơi magma từ từ trào ra mặt đất một cách ít bạo lực hơn - thì sự may mắn cho những người sống gần đó cũng sẽ không kéo dài được lâu.

Bầu trời của chúng ta sẽ nhanh chóng bị biến đổi hoàn toàn. Các cột tro bụi sẽ bị thổi tung vào không trung, di chuyển qua hàng ngàn km và đắp lên Trái Đất một bức màn tro dày đặc. Bức màn này sẽ che khuất toàn bộ ánh sáng Mặt Trời, đẩy thế giới chìm sâu vào một màn đêm đen đặc. Khi không còn tia sáng Mặt Trời, quá trình quang hợp sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn.

Toàn bộ đời sống thực vật sẽ bị diệt vong, bao gồm cả những loại cây lương thực quan trọng đang nuôi sống con người và các loài động vật. Ngay cả khi một số loại cây trồng có thể sống sót qua bóng tối, chúng cũng sẽ nhanh chóng bị quét sạch bởi những trận mưa axit khắc nghiệt.

Các vụ phun trào bùng nổ sẽ phóng ra đá nóng 1.000°C di chuyển với vận tốc hơn 700 km/h, quét sạch mọi thứ xung quanh.

Sự tàn phá không chỉ dừng lại ở đó. Bản chất của tro núi lửa là những hạt đá li ti với khối lượng rất nặng. Khi một lượng tro đủ lớn rơi xuống, nó sẽ dễ dàng đánh sập mái của các ngôi nhà. Việc cố gắng đào tẩu bằng đường hàng không cũng là điều bất thi hành.

Các đám mây chứa tro nóng sẽ nhanh chóng làm nung chảy toàn bộ động cơ của máy bay cũng như ô tô. Tầm nhìn xuống mức thấp nhất cũng sẽ buộc tất cả các chuyến bay phải bị hủy bỏ ngay lập tức. Cùng lúc đó, các ngọn núi lửa ẩn sâu dưới đại dương sẽ giải phóng vật chất, biến nước biển thành môi trường axit đặc. Sự thay đổi đột ngột này sẽ gây ra những tổn thất khổng lồ cho sinh vật biển, kéo theo sự sụp đổ hoàn toàn của chuỗi thức ăn trên hành tinh.

Sự biến đổi khí hậu sẽ diễn ra theo hai thái cực vô cùng khắc nghiệt. Việc ánh sáng Mặt Trời bị chặn lại sẽ khiến nhiệt độ Trái Đất giảm sút nghiêm trọng, đẩy nhân loại vào một kỷ băng hà mới. Nhưng đó chưa phải là kết cục cuối cùng. Về mặt dài hạn, một lượng khổng lồ khí carbon dioxide xả ra từ các vụ phun trào sẽ tạo nên một hiệu ứng nhà kính cực đoan, nung nóng hành tinh thêm một lần nữa.

Để có thể sống sót qua hàng loạt vụ nổ và tránh bị ngạt thở do hít phải tro bụi, con người có lẽ chỉ còn cách lánh nạn trên những con tàu lênh đênh giữa đại dương hoặc ẩn nấp sâu trong các hầm ngầm. Những người sống sót sẽ cần phải tích trữ thật nhiều thực phẩm và quần áo ấm, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi một khoảng thời gian rất, rất dài cho đến khi bầu khí quyển quang đãng trở lại.

Dù chưa từng xảy ra trong lịch sử, cách sống sót duy nhất là trốn trên tàu giữa đại dương hoặc hầm ngầm với đầy đủ thức ăn và áo ấm.

Tuy nhiên, thế giới sau thảm họa sẽ không còn mang dáng vẻ mà chúng ta từng quen thuộc. Các đợt phun trào kéo dài liên tục từ lớp phủ của hành tinh sẽ đẩy một phần vật chất nóng chảy lên bề mặt, dẫn đến sự mất cân bằng về mặt khối lượng của quả địa cầu.

Hậu quả là Trái Đất có thể bị lật nghiêng, lặp lại kịch bản từng xảy ra trên Sao Hỏa khoảng 3,5 tỷ năm trước. Khi đó, những thành phố như Paris rất có thể sẽ bị dịch chuyển và nằm gọn ngay tại khu vực cực bắc. Dù kịch bản này vô cùng khó xảy ra và chưa có bằng chứng lịch sử nào ghi nhận, nhưng nó vẫn là một giả thuyết đặt ra nhằm xem xét mức độ chuẩn bị của con người trước thảm họa thiên nhiên.