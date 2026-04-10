Nhà văn ăn khách bậc nhất thế giới hiện tại công khai danh tính thật sau hàng chục năm giấu kín: Không thể bất ngờ hơn

Tác giả có sách bán chạy hàng đầu thế giới hiện nay, vốn chỉ được biết đến với bút danh Freida McFadden vừa chính thức công khai danh tính thật của mình.

McFadden, người sở hữu kho tác phẩm đồ sộ bao gồm "The Housemaid" (Cô hầu gái) và nhiều cuốn tiểu thuyết giật gân khác, vốn sử dụng bút danh, tóc giả và kính mắt để duy trì sự riêng tư trước công chúng. Khi mới bắt đầu xuất bản sách, cô đã sống một cuộc đời "hai mặt" tương tự như nhân vật Hannah Montana khi vừa là một bác sĩ vừa là một nhà văn, nhưng luôn giữ hai vai trò này tách biệt nhau.

Freida McFadden có hàng loạt đầu sách trinh thám ăn khách toàn cầu, nhưng không ai biết cô là ai

Mọi chuyện nghe có vẻ giống như một bí ẩn được trích ra từ chính những cuốn sách của cô, nhưng McFadden khẳng định mình chưa bao giờ có ý định biến nó thành như vậy. Tuy nhiên, khi danh tiếng của cô ngày càng lớn, bí mật này cũng tỷ lệ thuận theo đó. Ngay sau khi bộ phim chuyển thể "The Housemaid" đầu tiên (với sự tham gia của Sydney Sweeney và Amanda Seyfried) ra mắt và phần phim thứ hai đang được chuẩn bị, chưa kể đến hàng loạt tác phẩm mới liên tục lọt danh sách bán chạy, McFadden cho biết "đã đến lúc" để tiết lộ thân phận.

"Tôi đang ở một thời điểm trong sự nghiệp mà tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải giữ bí mật này. Tôi phát chán với việc mọi người tranh luận liệu tôi có phải là một người thật hay thực chất là một nhóm gồm ba người đàn ông", Freida McFadden chia sẻ. "Tôi là một người thực thụ, tôi có danh tính thật và tôi không có gì phải che giấu cả."

Freida McFadden là Sara Cohen, một bác sĩ người Mỹ chuyên ngành não bộ

Bên ngoài thế giới sách vở, McFadden chính là Sara Cohen, một bác sĩ chuyên điều trị các chứng rối loạn về não. Và dù trông giống như một sự cải trang, cô thực sự phải đeo kính. Bộ tóc giả chỉ được sử dụng vì "tôi hoàn toàn không biết cách tạo kiểu tóc cho mình", cô chia sẻ với USA TODAY trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

"Mọi chuyện thực ra tẻ nhạt hơn nhiều so với bất kỳ điều gì xảy ra trong sách của tôi", McFadden nói.

Cô tạo ra bút danh này chỉ vì không muốn sự nghiệp viết lách xung đột với công việc tại bệnh viện.

"Mục tiêu duy nhất của tôi là giữ bí mật cho đến khi tôi sẵn sàng rút lui khỏi công việc bác sĩ, để không phải kiểu tất cả đồng nghiệp đột nhiên đều biết và điều đó làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của tôi", McFadden cho biết. Vào cuối năm 2023, cô đã ngừng làm việc toàn thời gian. "Hiện tại tôi đã rời xa công việc chính. Tôi chỉ đi làm khoảng một hoặc hai lần mỗi tháng."

Tuy nhiên, cô cho biết các đồng nghiệp của mình cũng đã phát hiện ra, và họ "thực sự tử tế về việc đó" cũng như đã giúp cô giữ bí mật. Nhiều người trong số họ là người hâm mộ các cuốn sách của cô mà không hề biết rằng mình đang làm việc cùng với chính tác giả. Hiện tại, cô đã bắt đầu mang sách vào bệnh viện.

"Tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị quá tải khi cố gắng làm cả hai việc cùng lúc", cô nói.

Nữ nhà văn đã giảm dần công việc bác sĩ để tập trung sáng tác

Mặc dù giờ đây tác giả nổi tiếng Freida McFadden đã "lộ diện", cô khẳng định mình vẫn là người viết mà độc giả đã biết và yêu mến. Cô cảm thấy vui vì đã trút bỏ được bí mật mà mình không hề có ý định giữ kín ngay từ đầu, nhưng cô vẫn muốn thế giới sách gọi mình là "Freida".

"Mặc dù cho đến tận bây giờ tôi mới nói ra tên thật, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn luôn chia sẻ con người thật của mình suốt thời gian qua và mọi điều tôi nói với độc giả đều là sự thật", McFadden chia sẻ. "Dù cái tên sẽ gây bất ngờ, nhưng những thứ khác thì không. Tôi luôn chân thành với độc giả của mình."

Nguồn: People