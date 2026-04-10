Tưởng khúc gỗ trôi giữa chân, người phụ nữ nhấc lên thì hét lớn

Người phụ nữ nhận thấy một vật thể trông có vẻ vô hại đang trôi nổi giữa hai chân mình – nhưng đó không phải là thứ cô ấy mong đợi.

Đoạn clip cho thấy cô đang vẩy nước lên mặt, dường như không hề hay biết có thứ gì đang trôi nổi gần đó.

Sau đó, cô nhấc lên một vật trông giống như một khúc gỗ rồi hét lên trong hoảng sợ khi nhận ra đó là gì. Vật thể đó hóa ra là một con cá sấu con.

Trong một nỗ lực tuyệt vọng để tự cứu mình, người phụ nữ đã ném con bò sát lên không trung. Sau đó, cô vội vã chạy về phía bờ, rõ ràng là đang rất sợ hãi. Vụ việc được cho là đã xảy ra vào ngày 5/4.

Người phụ nữ nhấc con bò sát lên. Nguồn: Jam Press

Các chuyên gia cho rằng loài bò sát này được cho là cá sấu Caiman mắt u thuộc họ cá sấu.

Đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 250.000 lượt xem và hàng trăm bình luận, theo Creatorzine.com.

Một người dân địa phương đã nói đùa: "Mẹ bạn làm gì vào chiều Chủ nhật? Bà ấy đi săn cá sấu bằng tay không, hahaha".

Một người khác nói thêm: "Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của một người mẹ".

Marc hài hước viết: "Con cá sấu tội nghiệp, chắc hẳn nó đã rất sợ hãi".

Mony bình luận thêm: "Con cá sấu tội nghiệp, nó bị ném mạnh quá!".

Người phụ nữ ném con vật lên không trung và la hét trong hoảng loạn. Nguồn: Jam Press

Các chuyên gia cho rằng vụ việc này làm nổi bật khả năng ngụy trang đáng kinh ngạc của cá sấu. Chúng thường nổi trên mặt nước để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, đôi khi trông giống như gỗ mục.

Các quan chức bảo vệ động vật hoang dã cảnh báo người dân địa phương và du khách cần hết sức thận trọng.

"Nếu nó trông giống như một khúc gỗ trong đầm phá, hãy cho rằng nó có răng", họ nói.

Tại Mexico, cá sấu mõm dài chủ yếu được tìm thấy ở vùng đất thấp phía nam. Cá sấu Morelet và cá sấu Mỹ cũng sinh sống ở các vùng ven biển và nước ngọt.

Những sinh vật này thường thích sống ở vùng nước chảy chậm hoặc tù đọng, nổi trên mặt nước chỉ với mắt và mõm nhô lên khỏi mặt nước.