6 người Việt bị bắt vì cáo buộc sát hại đồng hương tại Nhật

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các nghi phạm, đứng đầu là L.Q.L (28 tuổi), bị cáo buộc đã tấn công anh N.H.L. (24 tuổi) vào tháng 1/2026 tại một căn hộ chung cư. Mục đích ban đầu được xác định là nhằm cướp tiền.

Nhóm này được cho là đã dùng băng dính trói tay chân nạn nhân, sau đó liên tiếp đánh vào mặt và đầu, khiến anh L. tử vong.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm và nạn nhân quen biết nhau thông qua cộng đồng người Việt sinh sống tại Nhật Bản. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa L.Q.L và nạn nhân được cho là đã phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố việc các nghi phạm có thừa nhận hành vi hay không do đây là vụ án có đồng phạm. Trước đó, cả 6 người này đã bị bắt giữ trong một vụ việc khác liên quan đến tàng trữ ma túy tổng hợp MDMA.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến và động cơ của vụ án.

Nguồn: TBS, Mainichi