Bất mãn lương không đủ sống, nhân viên phóng hỏa thiêu rụi kho hàng của công ty

Chamel Abdulkarim (29 tuổi, sống tại thành phố Highland, hạt San Bernardino, bang California, nước Mỹ) vừa bị bắt giữ, bị cáo buộc hai tội danh phóng hỏa vì hành vi thiêu rụi kho hàng của công ty Kimberly-Clark.

Kho hàng rộng rộng gần 110.000m 2 bị nhấn chìm trong hỏa hoạn vào đêm thứ Ba vừa qua. Giá trị hàng hóa bị thiêu rụi lên tới 156 triệu USD (khoảng 4.050 tỷ đồng). Đây là kho chứa giấy vệ sinh và các sản phẩm giấy lớn nhất vùng nên lửa cháy lớn liên tục nhiều giờ liền.

175 lính cứu hỏa và 20 xe chuyên dụng được huy động để khống chế đám cháy lớn. Tuy nhiên, nhà kho rộng bằng 11 khu phố vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy kinh hoàng khiến cả nước Mỹ rúng động.

Video mà Abdulkarim quay rồi đăng tải trên tài khoản Instagram ghi lại cảnh hắn châm lửa đốt hàng hóa trong kho và trực tiếp chỉ trích công ty . "Tất cả những gì các người cần làm là trả lương đủ để chúng tôi sống thôi mà", Abdulkarim lặp lại liên tục. Video cho thấy các gói giấy vệ sinh bắt đầu bén lửa và nhanh chóng bùng lên dữ dội. Kho hàng chất đống giấy vệ sinh và khăn giấy cao như núi.

Khi tiếng nói từ bộ đàm vang lên thông báo "có hỏa hoạn trong kho", Abdulkarim vẫn thản nhiên đi chậm rãi từ núi hàng này sang núi hàng khác để châm lửa. Khi lửa cháy rực ở phía xa, hắn vừa giơ bật lửa lên vừa nói: "Các người không trả đủ lương cho chúng tôi sống, thì đống hàng này cũng vậy; hàng hóa của các người đi đời rồi nhé".

Nghi phạm bị tóm gọn gần kho hàng trong lúc ngọn lửa vẫn đang bùng phát. Các điều tra viên cho biết Abdulkarim là một nhân viên bất mãn, từng trút giận lên công ty thông qua các bài đăng trực tuyến. Có khoảng 20 nhân viên đang có mặt bên trong khi hỏa hoạn bùng phát.

Abdulkarim ghi hình quá trình phóng hỏa của mình rồi đăng lên mạng xã hội.

“May mắn không có ca thương vong nào được báo cáo. Tất cả nhân viên của đơn vị vận hành cơ sở đã được sơ tán an toàn", đại diện của thương hiệu sản xuất bị thiệt hại chia sẻ.

Việc mất đi lượng giấy vệ sinh tồn kho ngay lập tức gây áp lực lên các hệ thống bán lẻ và trung tâm phân phối lân cận. Trong ngắn hạn, người tiêu dùng có thể phải đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc chi phí vận chuyển tăng cao khi doanh nghiệp buộc phải điều chuyển nguồn cung từ các bang khác để bù đắp khoảng trống thiếu hụt. Vụ việc một lần nữa báo động về tính dễ tổn thương của các mắt xích cung ứng trước những sự cố cực đoan.