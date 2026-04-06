Được xét không thù địch, 2 tàu chở khí đốt treo cờ 1 nước châu Á ‘ung dung’ vượt eo biển Hormuz, nâng tổng số lên 8 tàu an toàn về nước

Theo dữ liệu theo dõi tàu từ LSEG và Kpler, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) treo cờ Ấn Độ là Green Asha và Green Sanvi đã rời Vùng Vịnh, mang theo nhiên liệu về nước.

Một tàu khác là Jag Vikram vẫn đang ở phía tây eo biển Hormuz.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran gần như làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển này. Tuy nhiên, Iran cho biết các tàu “không thù địch” vẫn có thể đi qua nếu phối hợp với cơ quan chức năng Iran.

Tàu Green Asha và Green Sanvi đã đi qua khu vực Vùng Vịnh và hiện ở phía đông eo biển Hormuz. Tổng số tàu LPG treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển này hiện lên 8 tàu.

Ấn Độ đang từng bước đưa các lô hàng LPG bị mắc kẹt ra khỏi khu vực. Các tàu Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas, Jag Vasant, BW Elm và BW Tyr đã cập cảng Ấn Độ trước đó.

Ấn Độ là nước nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới. Quốc gia này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ đã cắt giảm nguồn cung cho ngành công nghiệp để ưu tiên khí đốt phục vụ hộ gia đình.

Năm ngoái, Ấn Độ tiêu thụ 33,15 triệu tấn LPG, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60% nhu cầu. Khoảng 90% lượng nhập khẩu đó đến từ Trung Đông.

Ấn Độ cũng đang tận dụng các tàu trống bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh để bốc xếp LPG.

Theo Reuters