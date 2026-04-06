Giá nhiên liệu tại Campuchia tăng gấp đôi, hiện vượt 53.000 đồng/lít

Giá nhiên liệu tại Campuchia đang tăng mạnh trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, với dầu diesel ghi nhận mức tăng đột biến chỉ trong thời gian ngắn. Theo Khmer Times, giá diesel tại nước này đã tăng lên 8.100 riel/lít, tương đương khoảng 53.460 đồng/lít, so với mức 3.850 riel/lít (khoảng 25.410 đồng/lít) vào cuối tháng 2.

Theo Xinhua, tính theo USD, mức giá hiện tại khoảng 2,03 USD/lít, gần gấp đôi so với mức 0,96 USD/lít trước đó. Như vậy, giá diesel đã tăng khoảng 110% chỉ trong hơn một tháng, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cú sốc năng lượng hiện nay.

Không chỉ diesel, các loại nhiên liệu khác cũng tăng mạnh. Cũng theo Xinhua, thông báo của Bộ Thương mại Campuchia cho biết giá xăng thường đã tăng lên 5.500 riel/lít (khoảng 36.300 đồng/lít), tăng 42,8% so với mức cuối tháng 2. Giá khí hóa lỏng (LPG) cũng tăng lên 3.900 riel/lít (khoảng 25.740 đồng/lít), tăng gần 95%.

Nguyên nhân từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Theo Khmer Times, nguyên nhân chính của đợt tăng giá này là căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt sau các diễn biến xung đột liên quan đến Iran, khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn. Giá dầu thế giới tăng mạnh đã trực tiếp đẩy chi phí nhập khẩu nhiên liệu của Campuchia lên cao.

Campuchia là quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu, do chưa khai thác các mỏ dầu ngoài khơi. Điều này khiến giá nhiên liệu trong nước phản ứng gần như ngay lập tức với biến động thị trường quốc tế.

Tác động đến nền kinh tế và đời sống

Việc giá diesel tăng gấp đôi đang tạo ra áp lực lớn đối với nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu như vận tải và nông nghiệp. Hiện nay, chi phí vận hành máy móc và vận chuyển hàng hóa tăng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và tiêu dùng.

Tờ The Star (Malaysia) cho biết giá diesel tăng đã gây lo ngại lớn cho nông dân Campuchia, đặc biệt trong mùa canh tác, khi chi phí thuê máy cày tăng gần gấp đôi. Điều này cho thấy tác động của giá nhiên liệu không chỉ dừng ở thị trường năng lượng mà đã lan sang chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Trước áp lực giá tăng, Chính phủ Campuchia đã triển khai các biện pháp nhằm giảm bớt tác động. Theo thông tin từ Bộ Thương mại, nước này đã giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế liên quan đến nhiên liệu từ ngày 20/3 để hạ giá bán lẻ.

Ngoài ra, vào ngày 28/3, chính phủ cũng quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện (EV), xe hybrid sạc điện (PHEV), bếp điện và thiết bị năng lượng mặt trời nhằm khuyến khích chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế.