Miệng núi lửa trên Mặt Trăng được đề xuất đặt theo tên vợ quá cố của chỉ huy Artemis II: Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc!

Trong hành trình lịch sử của sứ mệnh Artemis II, các phi hành gia đã có một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi các phi hành gia đề xuất đặt tên một miệng núi lửa trên Mặt Trăng để tưởng nhớ người vợ quá cố của chỉ huy Reid Wiseman.

Sự việc diễn ra vào ngày 6/4, khi tàu vũ trụ bay ở rìa ngoài của hành trình khám phá không gian có người lái. Trong buổi phát sóng trực tiếp, phi hành gia người Canada Jeremy Hansen chia sẻ: “Đó là một điểm sáng trên Mặt Trăng. Và chúng tôi muốn gọi nó là Carroll.”

Theo Hansen, miệng núi lửa này có thể được quan sát “vào những thời điểm nhất định khi Mặt Trăng di chuyển quanh Trái Đất”.

Ngay sau lời đề xuất, chỉ huy Reid Wiseman cùng các thành viên phi hành đoàn đã không giấu được xúc động. Cả bốn phi hành gia lặng lẽ ôm nhau giữa trạng thái không trọng lực. Không chỉ dừng lại ở đó, phi hành đoàn còn đặt tên một miệng núi lửa khác là “Integrity”, trùng với tên con tàu mà họ đang sử dụng.

Đại diện NASA tại Houston cho biết, các đề xuất này sẽ được chuyển tới International Astronomical Union, cơ quan chịu trách nhiệm chính thức trong việc đặt tên các thiên thể và đặc điểm địa lý ngoài không gian.

Cũng trong ngày 6/4, bốn phi hành gia của Artemis II đã trở thành những con người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử, khi chuẩn bị quan sát những khu vực của Mặt Trăng chưa từng được nhìn thấy bằng mắt thường trong chuyến bay vòng quanh vệ tinh này.

“Quan trọng nhất, chúng tôi muốn dùng khoảnh khắc này để thách thức thế hệ hiện tại và tương lai, đảm bảo kỷ lục này sẽ không tồn tại quá lâu,” Hansen nói thêm.

Được biết, bà Carroll Taylor Wiseman, vợ của chỉ huy Reid Wiseman, đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2020. Kể từ đó, ông một mình nuôi dạy hai con gái.

