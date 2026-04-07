Cụ bà 80 tuổi “nghiện” mua sắm online, 30 người dọn suốt 12 giờ mới lộ sàn nhà

Câu chuyện về bà Lưu, 80 tuổi, sống tại quận Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận.

Sau cú sốc mất người con gái duy nhất, bà rơi vào tình trạng mua sắm trực tuyến cực đoan. Toàn bộ lương hưu hơn 4.000 Nhân dân tệ mỗi tháng đều dùng để đặt hàng, có ngày nhận tới hơn 10 kiện, chủ yếu là thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, bà hiếm khi mở hộp, khiến hàng hóa chất đống như núi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng cho gia đình và hàng xóm.

Hình ảnh sốc bên trong ngôi nhà của 2 ông bà Liu.

Chỉ trong vòng 2 năm hàng nghìn kiện hàng mang về nhà nhưng không bao giờ được bóc. Các thùng các tông, đồ hết hạn nuốt chửng không gian từ mặt sàn lên bệ cửa sổ, từ phòng khách tràn vào phòng ngủ. Căn nhà chỉ còn một khe hẹp, lách người hay xoay bước đều phải hết sức cẩn trọng. Các chậu hoa không còn chỗ đặt, phải đưa lên giường và chết khô vì không được tưới nước.

Không chỉ có thói quen mua sắm online, bà Liu còn có thói quen tích trữ đồ cũ, nay cộng thêm hàng nghìn kiện hàng không mở nắp và thực phẩm chức năng hết hạn, không gian sống của hai ông bà bị thu hẹp đến mức nghẹt thở.

Nhận thấy nguy cơ cháy nổ cao, b an quản lý khu dân cư và lực lượng cứu hỏa mất nhiều ngày đến tận nhà thuyết phục. Ban đầu, bà Liu mắng chửi và đuổi họ đi. Các cơ quan chức năng cùng người cháu ngoại không sống cùng đã phải kiên trì khuyên nhủ, phân tích các rủi ro. Cuối cùng, khi cán bộ cam kết chỉ vứt bỏ đồ hỏng và hết hạn, bà mới đồng ý mở cửa.

Sau khi thuyết phục thành công, một đội cứu hỏa 30 người tiến vào căn hộ. Lực lượng chức năng khuân vác, bóc mở từng gói hàng. Với những món đồ bà Liu tiếc nuối, họ đưa kính lão cho bà tự kiểm tra, sau đó đóng gói và cất gọn gàng.

Điều đáng nói qua 12 giờ làm việc liên tục, đội dọn dẹp đã chở đi hơn 10 xe tải rác, trả lại không gian thông thoáng cho gia đình.

Từ trường hợp bà Liu theo các chuyên gia trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải, hành động của bà Liu là biểu hiện của chứng rối loạn tích trữ (Hoarding disorder) ở người già thường bùng phát hoặc trở nên trầm trọng hơn sau những cú sốc tinh thần lớn, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của người thân, cảm giác cô đơn, thiếu an toàn và mất kiểm soát trong cuộc sống. Người bệnh tin rằng mọi vật đều có giá trị và việc vứt bỏ khiến họ bất an. Tỉ lệ mắc chứng này ở người cao tuổi vào khoảng 6%.

Bác sĩ Yan Feng cảnh báo, nếu người cao tuổi đột ngột tích trữ đồ đạc kèm suy giảm trí nhớ, gia đình cần lưu ý nguy cơ Alzheimer hoặc các dạng sa sút trí tuệ khác. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy ít nhất một nửa người có hành vi tích trữ đồng thời mắc trầm cảm hoặc lo âu.

Khi được hỗ trợ, bà Lưu cho biết đã dùng hết lương hưu, thậm chí cả tiền của chồng để mua sắm vì không muốn nhà cửa trống trải; với bà, đồ đạc chất đầy mới mang lại cảm giác ấm cúng.

Theo ông Liu Tao, trưởng trạm cứu hỏa Đông Bá, bà sử dụng cả máy tính bảng và điện thoại để liên tục đặt hàng trực tuyến.