Tháng 11 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng một công ty trang sức vàng Indonesia, đồng sở hữu người Indonesia của công ty này, cùng hai nhân viên khác người Indonesia và Ý đã bị buộc tội vào tuần trước vì tham gia vào một âm mưu trốn thuế hải quan và thuế quan bất hợp pháp trị giá hơn 86 triệu USD (hơn 2.150 tỷ đồng) đối với hơn 1,2 tỷ USD (khoảng 30.000 tỷ đồng) hàng trang sức nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Icha Anastasia, 37 tuổi, đến từ Surabaya, Đông Java, Indonesia, và Claudio Fogale, 51 tuổi, đến từ Mussolente, Ý, đã bị bắt và bị buộc tội theo đơn khiếu nại với một tội danh âm mưu gian lận đường truyền điện tín. Michael Yahya, người cũng bị buộc tội, hiện vẫn đang ở Indonesia và chưa bị bắt giữ.

Theo thông cáo báo chí, các tài liệu được đệ trình trong vụ án này và các tuyên bố tại tòa án: PT Untung Bersama Sejahtera, còn gọi là "UBS Gold", Yahya, Anastasia, Fogale và những người khác đã tham gia vào một âm mưu trốn thuế hải quan và thuế quan quy mô lớn. UBS Gold là một công ty trang sức lớn có trụ sở tại Indonesia, chuyên vận chuyển trang sức trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ.

Yahya, mang quốc tịch Indonesia, là đồng sở hữu của UBS Gold kiêm Trưởng bộ phận Tiếp thị Xuất khẩu; Anastasia, mang quốc tịch Indonesia, giữ chức vụ Giám đốc điều hành khách hàng cấp cao cho UBS Gold, chuyên phục vụ các khách hàng tại Hoa Kỳ; và Fogale, mang quốc tịch Ý, cũng là một nhân viên của UBS Gold chuyên phục vụ các khách hàng tại Hoa Kỳ.

Trong nhiều năm cho đến khoảng cuối năm 2020, Indonesia đã được hưởng chế độ miễn thuế với Hoa Kỳ thông qua chương trình Hệ thống Ưu đãi Phổ cập ("GSP"). Chương trình GSP đã hết hạn vào khoảng ngày 31 tháng 12 năm 2020 và không được Quốc hội cấp phép lại. Do đó, từ khoảng ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, Hoa Kỳ đã áp thuế đối với trang sức nhập khẩu từ Indonesia vào Hoa Kỳ. UBS Gold và các đồng phạm đã trốn các khoản thuế này bằng cách sản xuất trang sức tại Indonesia, sau đó vận chuyển sang Jordan - quốc gia có Hiệp định Thương mại Tự do với Hoa Kỳ - trước khi gửi sang Hoa Kỳ. Các bị cáo sau đó đã khai gian rằng trang sức của UBS Gold được sản xuất tại Jordan để tránh các khoản thuế lẽ ra phải áp dụng.

Bắt đầu từ đầu năm nay, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan đối với việc nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Indonesia và Jordan. Để tránh những khoản thuế quan đó, các bị cáo và đồng phạm bắt đầu vận chuyển vàng vụn từ Hoa Kỳ sang Jordan, nơi họ khai gian rằng đó là trang sức vàng chỉ cần được lắp ráp hoặc hoàn thiện tại Jordan. Thay vào đó, các bị cáo và đồng phạm đã hoán đổi vàng vụn lấy trang sức của UBS Gold được sản xuất tại Indonesia, sau đó vận chuyển chúng từ Jordan sang Hoa Kỳ.

Các bị cáo và đồng phạm đã khai gian rằng số trang sức này được sản xuất tại Hoa Kỳ để họ có thể tránh phải trả các khoản thuế quan lẽ ra phải áp dụng. Thông qua các âm mưu này, từ khoảng năm 2021 đến khoảng tháng 10 năm 2025, các bị cáo đã khiến UBS Gold và khách hàng của họ trốn được khoảng hơn 86.477.705,72 USD (khoảng 2.161 tỷ đồng) tiền thuế và thuế quan trên hơn 1,2 tỷ USD (khoảng 30.000 tỷ đồng) các lô hàng trang sức đến Hoa Kỳ, bao gồm cả New Jersey.

Tội danh âm mưu gian lận đường truyền điện tín có mức án tối đa là 20 năm tù và mức phạt tiền tối đa là 250.000 USD (khoảng 6,25 tỷ đồng) đối với các bị cáo cá nhân hoặc 500.000 USD (khoảng 12,5 tỷ đồng) đối với pháp nhân doanh nghiệp, hoặc gấp đôi số tiền thu lợi hoặc tổn thất từ hành vi phạm tội, tùy theo số nào lớn hơn.

Nguồn: Jeffnewmanlaw