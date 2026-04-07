Dịch sởi lan rộng khiến hàng chục trẻ em tử vong, một quốc gia triển khai chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp

Bangladesh đã phát động một chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp nhắm vào hơn một triệu trẻ em sau khi quốc gia Nam Á đang gặp nhiều khó khăn này ghi nhận số ca tử vong liên quan đến bệnh sởi cao nhất trong hai thập kỷ.

Ít nhất 98 trẻ em đã tử vong do nghi mắc sởi trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm nay, theo Tổng cục Dịch vụ Y tế (DGHS). Các quan chức cho biết số ca tử vong do sởi được xác nhận hiện là 17 ca.

Sởi, nằm trong số những tác nhân gây bệnh lây nhiễm mạnh nhất, yêu cầu 95% dân số phải được tiêm chủng để ngăn chặn sự lây lan.

Các chuyên gia y tế đã đổ lỗi cho sự gia tăng các ca bệnh là do những khoảng trống trong tiêm chủng, bao gồm khoảng cách dài giữa các đợt tiêm chủng đặc biệt do bất ổn kinh tế - chính trị. Bangladesh đã tổ chức chiến dịch tiêm chủng sởi toàn quốc lần cuối vào năm 2020, nhưng một kế hoạch tiếp nối vào năm 2024 đã bị gác lại giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Chính phủ của ông Tarique Rahman đã hạ độ tuổi tiêm chủng từ 9 tháng xuống còn 6 tháng và có kế hoạch khởi động một đợt tiêm chủng trên toàn quốc.

Chiến dịch do Bộ Y tế dẫn đầu với sự hỗ trợ từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và liên minh vắc-xin toàn cầu Gavi đã bắt đầu vào ngày 5/4. Chính phủ sẽ triển khai chiến dịch tại các khu vực nguy cơ cao thuộc 18 tỉnh và cuối cùng sẽ mở rộng ra toàn quốc vào ngày 3/5, theo các báo cáo.

Tại thủ đô Dhaka và Cox’s Bazar, các nỗ lực sẽ được tăng cường để đảm bảo độ bao phủ cao ở các khu vực đông dân cư và bối cảnh rủi ro cao, Unicef cho biết.

Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi đang được ưu tiên, đặc biệt là những trẻ đã bỏ lỡ tiêm chủng định kỳ và đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng cao nhất.

“Unicef cực kỳ lo ngại về sự gia tăng đột ngột các ca bệnh sởi trên khắp Bangladesh, khiến hàng nghìn trẻ em, đặc biệt là những trẻ nhỏ tuổi nhất và dễ bị tổn thương nhất, gặp nguy hiểm nghiêm trọng”, bà Rana Flowers, đại diện của tổ chức từ thiện này tại Bangladesh cho biết. “Sự bùng phát trở lại này làm nổi bật những khoảng trống miễn dịch nghiêm trọng”.

Các bệnh viện tại nhiều khu vực chịu gánh nặng cao đã trở nên quá tải và hoạt động với công suất hạn chế, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan rộng hơn.

Sởi là một bệnh nhiễm trùng do virus lây lan nhanh chóng một cách đáng báo động trong số những người không được bảo vệ đầy đủ. Các triệu chứng ban đầu thường giống với cảm lạnh thông thường, sau đó vài ngày là một vết phát ban đặc trưng. Vết phát ban này thường bắt đầu ở mặt và sau tai trước khi lan ra khắp cơ thể, biểu hiện dưới dạng các mảng nổi gồ lên, lốm đốm và thường không ngứa.

Virus lây lan qua các giọt bắn đường hô hấp khi người nhiễm bệnh hít thở, ho hoặc hắt hơi.

Căn bệnh này đã và đang bùng phát trên khắp thế giới khi tỷ lệ tiêm chủng giảm xuống, mặc dù hiện nay nhiều phụ huynh đang vội vã đưa con đi tiêm chủng và ở một số nơi, các khoa nhi của bệnh viện đang bị quá tải.

Bộ Y tế Bangladesh vào Chủ nhật (5/4) đã công bố dữ liệu cho thấy số lượng trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi có các triệu chứng nghi sởi đã tăng vọt lên 6.476 trẻ.

“So với những năm trước, số trẻ em bị ảnh hưởng cao hơn và số ca tử vong cũng cao hơn”, ông Halimur Rashid, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, nói với AFP. Ông cho rằng đợt bùng phát tiềm tàng là do “các nguyên nhân đa yếu tố, bao gồm cả sự thiếu hụt vắc-xin”.

“Theo những gì tôi có thể ước tính, chưa bao giờ có một năm nào mà nhiều bệnh nhân tử vong vì bệnh sởi ở quốc gia này đến thế”, ông được Prothom Alo trích lời.

WHO ước tính có tới 95.000 người tử vong vì bệnh sởi trên toàn cầu mỗi năm, với hầu hết các ca tử vong xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ.

Nguồn: Independent