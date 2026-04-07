Món ăn "thối nhất thế giới": Khó ngửi tới mức không được phép mở trong nhà

Nhắc đến món ăn kinh dị nhất thế giới không thể bỏ qua món Surströmming, món cá trích đóng hộp, được ướp muối và lên men có nguồn gốc từ Thụy Điển. Đây là món ăn có mùi hôi rất kinh khủng, chỉ cần hé mở một chút cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy như ngạt thở.

Món cá trích đóng hộp của Thụy Điển này "bốc mùi" đến tận trời xanh nhưng lại được nhiều thực khách yêu thích.

Surströmming là món ăn nổi tiếng của Thụy Điển, được làm từ cá trích biển Baltic lên men. Để làm ra món ăn độc đáo này vào mùa xuân người dân đi đánh bắt cá giữa vùng biển Thụy Điển và Phần Lan, sau đó cắt bỏ đầu, thân được bảo quản trong nước muối. Sau khoảng 2 tháng, người ta sẽ chuyển cá trích sẽ được cho vào hộp thiếc kín và tiếp tục lên men thêm 1 năm.

Vị cay nồng của nó bắt nguồn từ protein của cá trích được lên men trong môi trường ít muối, tạo ra các hợp chất có mùi rất khó chịu. Mặc dù có mùi hôi nhưng những người mê ẩm thực vẫn bị thu hút bởi hương vị đậm đà của món ăn này.

Nếu có ý định tham gia thử thách này, tốt nhất bạn nên làm ngoài trời. Bởi một khi mở hộp, bạn sẽ khiến tất cả mọi người tránh xa mình vài mét.

Điều thú vị với những người thích Surströmming, họ bị thu hút bởi vị đậm đà của cá trích hơn là mùi của nó. Mặc dù là vậy nhưng hầu hết những người lần đầu thưởng thức món ăn này, chưa cảm nhận được vị ngon của cá trích thì đã bị hạ gục bởi mùi hôi của cá lên men. Mùi hôi của nó có thể phá hỏng tất cả nguyên liệu khác kết hợp cùng.

Ở Thụy Điển, ăn Surströmming là một hoạt động tập thể có nhiều người cùng nhau thưởng thức, bạn và khách sẽ ăn những chiếc bánh sandwich có nhân cá trích bên trên.

Thông thường món ăn Surströmming được ăn cùng với một loại bánh mì được gọi là tunnbröd (bánh mì mỏng), mềm hoặc giòn. Với bánh mì mềm có thể làm bánh cuộn, còn với bánh mì giòn có thể ăn như bánh sandwich.

Người ta thường sử dụng nhiều loại gia vị như hành tây, kem chua và hẹ, uống cùng với bia rất hợp. Ngoài ra, bạn có thể làm món này mà không cần bánh mì và chỉ dùng với khoai tây. Nếu bạn vẫn sợ mùi của Surströmming nhưng vẫn muốn ăn thử, tốt nhất là vừa ăn vừa bịt mũi.

Dù đã lên men có mùi thối nhưng món Surströmming cũng có hạn sử dụng, nó có thể bị lên men quá mức trong hộp hơn 1 năm, vì vậy nên ăn càng sớm càng tốt. Đây cũng là món ăn bị cấm mang trên hầu hết các chuyến bay, việc mua làm quà lưu niệm là điều không thể.

Đáng chú ý, một nghiên cứu của Nhật Bản năm 2002 cho thấy Suströmming là một trong những món ăn có mùi hôi thối nhất trên thế giới. Nó được xếp hạng trên cả Hongeo-hoe (cá đuối lên men) của Hàn Quốc, nattō của Nhật Bản (đậu nành lên men) và loại phô mai đóng hộp cay nồng nhất (sầu riêng thậm chí còn không có trên bảng xếp hạng).