Hỏa hoạn tại nhà máy ở Hàn Quốc, 11 tòa nhà bị thiêu rụi

Hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thùng carton ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vào tối 7/6 (theo giờ địa phương).

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà máy sản xuất thùng carton ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, vào đêm 7/6/2026 (Ảnh: Trụ sở Cứu hỏa và Ứng phó Thảm họa tỉnh Gyeonggi)

Ngọn lửa bùng phát tại nhà máy ở Ansan đã lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng cứu hỏa đã phải chiến đấu với ngọn lửa trong hơn 8 giờ đồng hồ. Chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Trụ sở Cứu hỏa và Thảm họa tỉnh Gyeonggi thông tin, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 21h05 ngày 7/6 (theo giờ địa phương) tại nhà máy ở Seonggok-dong, quận Danwon, thành phố Ansan và nhanh chóng lan rộng sang các khu vực khác trong khu công nghiệp đông đúc. Sáu công nhân tại các nhà máy gần đó đã thoát khỏi khu vực ngay sau khi đám cháy bắt đầu.

Lực lượng cứu hỏa đã ban hành lệnh ứng phó cấp 1 lúc 21h10 cùng ngày, chỉ 5 phút sau khi nhận được báo cáo đầu tiên, và nâng lên cấp 2 lúc 21h48 khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Lệnh ứng phó cấp 2 hỗ trợ huy động nhân lực và thiết bị từ các trạm cứu hỏa lân cận.

Vụ hỏa hoạn diễn ra vào khoảng 21h05 ngày 7/6 (theo giờ địa phương) tại nhà máy ở Seonggok-dong, thành phố Ansan (Ảnh: Yonhap)

Sau khi chữa cháy suốt đêm, các đội cứu hỏa đã kiểm soát được phần lớn đám cháy và hạ mức ứng phó xuống cấp 1 lúc 4h30 sáng 8/6.

Hơn 8 giờ sau khi vụ hỏa hoạn bùng phát, lực lượng cứu hỏa vẫn đang dập tắt các điểm cháy âm ỉ, với 79 thiết bị và 241 nhân viên được huy động.

Đám cháy đã làm hư hại tổng cộng 11 tòa nhà - bao gồm cả khu nhà máy 2 tầng nơi đám cháy bắt đầu với diện tích sàn 928 m2.

"Người dân sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn được yêu cầu đóng cửa sổ và các phương tiện đi đường được khuyến cáo vòng qua các tuyến đường xung quanh" - chính quyền thành phố Ansan cảnh báo trong một tin nhắn cảnh báo khẩn cấp gửi đến người dân sau khi đám cháy bùng phát.

Cơ quan cứu hỏa và cảnh sát địa phương dự kiến sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.