Cháy phà chở 134 người trên biển, ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người mất tích

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, hiện đã có 42 người được cứu sống.

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 87 người khác mất tích sau một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát trên một phà chở khách ở Philippines.

Vụ hỏa hoạn bùng phát trên tàu MV June Aster ngoài khơi Coron, một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Palawan. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, hiện đã có 42 người được cứu sống.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, con tàu chở 134 người, bao gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Các quan chức cho biết đám cháy bùng phát vào tối thứ Tư (9/9), cách đảo Palawan ở phía tây Philippines khoảng 2,2 km (1,3 dặm).

Đoạn video gây sốc cho thấy chiếc phà hoàn toàn chìm trong biển lửa.

Đại úy Noemi Cayabyab của lực lượng bảo vệ bờ biển nói với một đài phát thanh địa phương: “Dựa trên dữ liệu chúng tôi có được hiện tại về số người được cứu (42) và số người bị thương, chúng tôi vẫn còn 87 người mất tích.

Ông Cayabyab cho biết, trong số những người được cứu, có 38 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc phà bốc cháy trong đêm

Dữ liệu theo dõi từ MarineTraffic cho thấy tàu June Aster đã rời cảng Manila.

Các dịch vụ cứu hộ cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến dòng hải lưu đẩy con thuyền ra xa hơn ngoài khơi.

“Thời tiết [đêm qua] xấu và sóng ở khu vực này rất mạnh,” một phát ngôn viên cho biết. “Báo cáo từ tàu của chúng tôi cho thấy dòng chảy mạnh trong khu vực,” ông nói, lưu ý rằng con tàu đã trôi dạt từ vị trí gặp nạn ban đầu – cách Barangay Turda 4 hải lý – đến một điểm cách đó 7,68 hải lý.

Nguồn: The Sun