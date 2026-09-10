Bé trai 7 tuổi mộng du giữa đêm, ngã từ tầng 7 xuống làm vỡ tan một chiếc BMW dưới đường

Rất may, chiếc xe đã vô tình trở thành "tấm đệm giảm xóc" cứu sống đứa trẻ.

Mới đây, tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn ngã từ trên cao. Một em học sinh tiểu học nghi do "mộng du" giữa đêm đã chui qua ô cửa sổ nhỏ của lưới an toàn tại nhà ở tầng 7, sau đó rơi thẳng xuống dưới.

Theo báo Hồng Tinh Tân Văn (Red Star News), vụ việc xảy ra vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng ngày 7/9. Anh Châu cho biết, vào thời điểm đó, một em học sinh tiểu học nghi do mộng du trong lúc ngủ đã chui qua ô cửa sổ nhỏ của lưới an toàn tầng 7 rồi không may ngã từ trên cao xuống, rơi trúng chiếc BMW đang đỗ bên dưới.

Phụ huynh đứa trẻ sau khi phát hiện đã lập tức báo cảnh sát và đưa con đi cấp cứu. Qua kiểm tra, trên người cậu bé có vết trầy xước và gãy xương, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện, rất may là không nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh chiếc xe trước đó

Ngược lại, anh Châu mãi đến hơn 7 giờ sáng hôm sau khi chuẩn bị dùng xe mới phát hiện ra xế cưng của mình bị hư hỏng nặng. Quan sát tình trạng xe, phần mui xe phải chịu lực tác động rất lớn, cửa sổ trời, trần xe và ghế ngồi bên trong bị hư hỏng nhiều chỗ, chi phí sửa chữa ước tính gần 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 170-180 triệu VNĐ).

Sau đó, anh Châu chú ý thấy phụ huynh của đứa trẻ đã để lại một mảnh giấy trên xe, giải thích rằng con họ bị mộng du nên ngã từ tầng 7 xuống và để lại thông tin liên lạc. Sau khi liên hệ theo số điện thoại trên mảnh giấy, anh mới biết toàn bộ diễn biến vụ việc.

Phụ huynh của bé trai không hề trốn tránh trách nhiệm, họ chủ động đề nghị bồi thường thiệt hại cho chiếc xe. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế gia đình có hạn, cộng thêm chi phí điều trị cho con sau khi ngã tầng cao cũng là một gánh nặng lớn, anh Châu sau khi biết chuyện đã không vội đòi tiền mà quyết định nới lỏng thời gian bồi thường. Hiện tại vụ việc đã được giao cho công ty bảo hiểm xử lý.

Chiếc xe đã vô tình trở thành "tấm đệm giảm xóc" cứu sống đứa trẻ

Đối với việc xế cưng bị hư hỏng nặng, anh Châu không than phiền nhiều mà ngược lại cảm thấy may mắn vì đứa trẻ giữ được tính mạng. Anh chia sẻ: "Chiếc xe cứu người rất hiếm gặp, sau khi sửa xong tôi sẽ tiếp tục đi." Nếu quá trình thương lượng bồi thường giữa hai bên sau này không thuận lợi, vụ việc có thể được giải quyết thông qua phương thức bảo hiểm thế quyền (bảo hiểm đền bù trước rồi đòi lại từ bên gây thiệt hại).

Sau khi vụ việc được lan truyền, vấn đề an toàn tại nhà cho trẻ em trong thời gian mộng du cũng nhận được sự quan tâm lớn. Báo cáo chỉ ra rằng, trẻ em khi mộng du thường ở trong trạng thái vô thức, không thể đánh giá chính xác các nguy hiểm xung quanh, vì vậy cửa sổ, việc ngã từ trên cao hay va đập đều là những rủi ro tiềm ẩn.

Nếu trẻ em trong gia đình từng có biểu hiện mộng du, phụ huynh nên đặc biệt lưu ý đến việc bảo vệ cửa sổ và ban công, tránh để trẻ có thể tự mở cửa; đồng thời cũng có thể theo dõi xem liệu mộng du có liên quan đến việc thiếu ngủ, mệt mỏi quá độ, ốm sốt hay áp lực tinh thần hay không. Nếu tình trạng mộng du xảy ra thường xuyên, nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế chuyên khoa.

Nguồn: ETtoday