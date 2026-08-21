Bé trai 6 tuổi bất ngờ ngã gục, tử vong sau khi bị giáo viên hành hung

Một cậu bé 6 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong tại một trường tư thục. Gia đình cho biết cậu bé đã gục ngã và tử vong sau khi bị một giáo viên tát vì không làm bài tập về nhà.

Theo India Today, một học sinh 6 tuổi đã tử vong sau khi ngã quỵ tại một trường tư thục ở Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 20/8.

Theo gia đình, đứa trẻ trở nên hoảng sợ, bắt đầu khóc và ho, sau đó ngã quỵ tại trường học. Gia đình cho rằng vụ việc xảy ra sau khi giáo viên hành hung, mặc dù nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác định.

Hình ảnh từ camera giám sát của trường, do nhà chức trách thu được, cho thấy giáo viên mắng đứa trẻ, sau đó cậu bé bắt đầu khóc và vung tay loạn xạ. Sau đó, giáo viên được nhìn thấy chỉnh lại áo và quần cho cậu bé trước khi tát cậu. Vài giây sau, đứa trẻ ngã gục vào lòng cô.

Nữ giáo viên tát cậu bé 6 tuổi trước khi bé gục ngã và tử vong. Ảnh cắt từ clip/India today

Nữ giáo viên cố gắng đỡ cậu bé dậy trong khi vẫn ngồi yên, nhưng đứa trẻ không phản ứng. Cảnh sát đang xem xét đoạn clip như một phần của cuộc điều tra.

Gia đình nạn nhân cáo buộc rằng đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong và yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với giáo viên và ban quản lý nhà trường.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc và tiến hành điều tra. Các sĩ quan đang thẩm vấn những người có mặt tại trường và xem xét đoạn clip từ camera giám sát cùng các bằng chứng khác để xác định điều gì đã xảy ra với đứa trẻ.

Người cha khẳng định rằng ông không nhận được cuộc gọi nào từ trường học và được những người nấu ăn địa phương làm việc tại nhà anh rể ông thông báo về vụ việc. Ông cũng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng đứa trẻ bị ốm trước khi đến trường vào ngày xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác định, vì đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Bộ trưởng Phát triển Nguồn nhân lực Andhra Pradesh, Nara Lokesh, đã bày tỏ lời chia buồn, nói rằng thật "đau lòng" khi chứng kiến cậu bé 6 tuổi tử vong sau khi bị một giáo viên đánh.

Một cuộc điều tra ban đầu đã được tiến hành theo Điều 194 của Luật An ninh Quốc gia Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), quy định thủ tục điều tra và báo cáo của cảnh sát khi một người tử vong trong hoàn cảnh bất thường hoặc đáng ngờ.