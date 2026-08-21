Người đàn ông quay lại hành hung vợ cũ bất tỉnh, bố mẹ nạn nhân vào can cũng bị tấn công dã man

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan, khi một người đàn ông đến hành hung vợ cũ và gia đình cô một cách dã man, khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, vụ việc một người đàn ông ở Thái Lan quay lại hành hung vợ cũ đến bất tỉnh và tấn công cả người cha khuyết tật của cô này đã gây bức xúc trong dư luận.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật, 16 tháng 8 vừa qua tại nhà riêng của một người phụ nữ ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri của Thái Lan và đã được camera an ninh tại đây ghi lại được toàn bộ diễn biến.

Quang cảnh hỗn loạn khi người đàn ông quay lại hành hung vợ cũ

Từ hình ảnh do camera ghi lại được, có thể thấy người đàn ông mặc quần xanh, áo xanh đã xuất hiện tại nhà vợ cũ của anh ta. Không rõ vì lý do gì, nhưng đối tượng này đã đánh người phụ nữ từng là người đầu gối tay ấp với anh ta đến bất tỉnh.

Trong đoạn video được chia sẻ trên MXH, có thể thấy sau vụ tấn công, người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất, bên cạnh là cô con gái đang khóc lóc vì hoảng sợ. Người đàn ông vẫn liên tục đi lại xung quanh mà không có động thái nào giúp đỡ.

Điều đáng nói là vụ bạo hành diễn ra ngay trước mặt các thành viên trong gia đình, bao gồm cả bố mẹ của người phụ nữ cùng những đứa con gái nhỏ của cô. Có thể nghe thấy tiếng các bé gái la hét vì sợ hãi trước hành động dã man của cha các em, nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay.

Trong khi đó, người bố có tuổi của người phụ nữ, người đang bị chứng yếu cơ, được nhìn thấy đang bước đi chậm chạp để đến giúp con gái. Ông dùng một chiếc ghế nhựa làm gậy chống tạm thời.

Tuy nhiên, chồng cũ của người phụ nữ đã phớt lờ tình trạng sức khỏe của ông và xô ngã ông xuống đất. Hắn cũng quay sang tấn công cả mẹ và các con gái của người phụ nữ, khiến tất cả các thành viên trong gia đình đều bị thương trong vụ việc. Hành vi bạo lực vô lối của gã đàn ông cũng như quang cảnh hỗn loạn khiến người xem không khỏi bức xúc.

Người trong cuộc lên tiếng

Trong cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Thái Lan, người phụ nữ là nạn nhân của vụ bạo hành kia đã cho thấy những vết bầm tím quanh cổ và trên lưng mình.

Cô cho biết mình đã trình báo vụ việc với cảnh sát và mong muốn các cán bộ chức năng hỗ trợ hòa giải tranh chấp cũng như thiết lập các thỏa thuận rõ ràng về việc chăm sóc và chu cấp cho con cái.

Người phụ nữ này hy vọng hành vi của gã chồng cũ sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật vì đã gây thương tích cho cô và các thành viên khác trong gia đình, trong đó có người cha khuyết tật của cô.

Cô cũng bày tỏ mong muốn cắt đứt mọi liên lạc với hắn ta để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn, gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.

Kể lại câu chuyện, người phụ nữ cho biết mình và chồng cũ có hai con gái chung và đã chia tay hơn hai năm nay. Dù như vậy, các con của cô vẫn thường xuyên giữ liên lạc với cha. Cô kể lại rằng vụ hành hung xảy ra sau khi một trong hai người con gái nhắn tin nhờ cha giúp trang trí và cơi nới một căn phòng trong nhà, đúng như lời hứa trước đó của hắn. Ai cũng nghĩ rằng đây là điều rất bình thường giữa cha và các con.

Gã đàn ông cũng đã đến nhà cô chỉ 15 phút sau khi nhận được tin nhắn. Tuy nhiên, thay vì giúp con trang trí nhà thì hắn lại buông lời lăng mạ vợ cũ. Một cuộc tranh cãi sau đó đã nổ ra giữa hai người và leo thang thành hành vi hành hung, khiến các thành viên trong gia đình vô cùng hoảng sợ.

(Theo The Thaiger)