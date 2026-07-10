Đang đi bộ trên con đường ngập nước, nam bảo vệ ngã gục rồi tử vong

Một nhân viên bảo vệ 28 tuổi đã tử vong do bị điện giật khi đang đi bộ qua một con đường ngập nước.

Một nam nhân viên bảo vệ đã tử vong do bị điện giật trên một con đường ngập nước ở Ghaziabad, Ấn Độ, vào khoảng 3h20 chiều 9/7. Vụ việc xảy ra gần một công viên ở Nyay Khand-1.

Camera giám sát đã ghi lại cảnh người đàn ông bước ra khỏi công viên rồi gục ngã vài phút sau đó.

Theo điều tra sơ bộ, khu vực xung quanh một trạm biến áp điện bị ngập nước có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người, cảnh sát cho biết.

Nam bảo vệ bị điện giật khi đi bộ trên con đường ngập nước. Ảnh cắt từ clip/Lokesh Rai

Nạn nhân được xác định là Bablu, 28 tuổi, cư dân của Chhatarpur, Madhya Pradesh. Anh ta làm bảo vệ tại một khu dân cư ở Indirapuram, theo báo Dainik Bhaskar.

Sau vụ việc, những người xung quanh đã cố gắng hồi sức cho nạn nhân nhưng người đàn ông đã tử vong. Nhận được thông tin, cảnh sát đã đến hiện trường, thu giữ thi thể và gửi đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Dòng điện được cho là đã chạy trong nước và những người ở gần đó không thể tiếp cận anh ta ngay lập tức.

Sau khi nguồn điện bị ngắt, người dân địa phương đã kéo người đàn ông ra khỏi nước và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện LYF ở Gyan Khand-1. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong khi đến nơi.