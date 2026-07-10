Cảnh tượng mưa xối xả ở thành phố ven biển: Có phải do siêu bão Ba Vì không?

Mưa lớn ảnh hưởng tới nhiều người dân và du khách.

Những ngày gần đây, một số video ghi lại cảnh mưa lớn xối xả tại Thượng Hải, Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong các đoạn clip, đường phố ướt sũng, người đi đường phải che ô, mặc áo mưa, nhiều du khách tỏ ra bất ngờ trước thời tiết thay đổi nhanh tại thành phố ven biển nổi tiếng này.

Cùng thời điểm, siêu bão Ba Vì/Bavi đang tiến gần khu vực ven biển phía đông Trung Quốc, khiến không ít người đặt câu hỏi: Những trận mưa lớn ở Thượng Hải có phải do bão gây ra hay chỉ là hiện tượng thời tiết mùa mưa thường gặp?

Trước khi bão Ba Vì/Bavi ảnh hưởng rõ hơn, Thượng Hải vốn đã trải qua giai đoạn thời tiết ẩm, mưa nhiều. Theo thông tin từ khí tượng địa phương được The Paper dẫn lại, Thượng Hải chính thức “ra khỏi mùa Mai Vũ” từ ngày 7/7. Mùa Mai Vũ năm nay bắt đầu từ 18/6; tính đến 8h ngày 6/7, lượng mưa tại các trạm quốc gia đạt 204,2-292,3 mm, riêng khu vực đô thị đạt 292,3 mm, cao hơn trung bình nhiều năm hơn 10%.

Mùa Mai Vũ là giai đoạn mưa ẩm đặc trưng ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang và một số vùng phía đông Trung Quốc. Vì vậy, việc Thượng Hải xuất hiện mưa rào, mưa dông trong những ngày đầu tháng 7 không phải hiện tượng quá bất thường.

China Weather Network cũng ghi nhận trong giai đoạn này, nhiều nơi ở Trung Quốc có mưa lớn do ảnh hưởng của dòng ẩm gió mùa, trong đó có khu vực Thượng Hải và các tỉnh lân cận. Điều này cho thấy, trước khi hoàn lưu bão tác động rõ rệt, một phần mưa lớn tại Thượng Hải có thể liên quan tới thời tiết mùa mưa/chuyển mùa tại địa phương.

Do đó, với những video lan truyền trên mạng xã hội nhưng không có mốc thời gian cụ thể, cách diễn giải chính xác hơn là: Thượng Hải đang trong giai đoạn thời tiết phức tạp, vừa kết thúc mùa mưa Mai Vũ, vừa đứng trước khả năng chịu ảnh hưởng từ một cơn bão lớn ngoài khơi.

Siêu bão Ba Vì/Bavi vẫn có thể ảnh hưởng tới Thượng Hải

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, sáng 9/7, bão Bavi là cơn bão số 9 trong năm, ở cấp siêu bão. Lúc 8h cùng ngày, tâm bão nằm trên vùng biển cách Cơ Long, Đài Loan khoảng 1.140 km về phía đông nam, sức gió gần tâm cấp 16, tương đương 55 m/s, áp suất thấp nhất 930 hPa. Cơ quan này dự báo bão di chuyển theo hướng tây bắc, tiến gần vùng biển phía đông bắc Đài Loan, sau đó hướng về khu vực ven biển từ miền trung Phúc Kiến đến nam Chiết Giang.

Với riêng Thượng Hải, ảnh hưởng của bão phụ thuộc lớn vào đường đi cuối cùng. Theo thông tin từ khí tượng Thượng Hải được truyền thông địa phương đăng tải, từ thứ Sáu, thành phố bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu ngoài bão Bavi, có nhiều đợt mưa rào, nhiệt độ cao nhất giảm và kèm gió đông nam mạnh.

Trong trường hợp bão đổ bộ khu vực Chiết Giang trung nam đến Phúc Kiến bắc, Thượng Hải chủ yếu chịu ảnh hưởng “gió mạnh hơn mưa”. Nếu bão lệch lên bắc Chiết Giang, đặc biệt gần khu vực Tượng Sơn - Chu Sơn, tác động tới thành phố có thể nặng hơn, kéo dài hơn, với mưa gió rõ rệt.

Nói cách khác, Thượng Hải không nhất thiết là nơi bão đổ bộ trực tiếp, nhưng vẫn là thành phố ven biển có thể chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu ngoài của siêu bão này.

Du khách sắp đi Thượng Hải cần lưu ý gì?

Thượng Hải là một trong những điểm đến hút khách của Trung Quốc, nổi tiếng với Bến Thượng Hải, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, phố Nam Kinh, các tuyến du thuyền trên sông Hoàng Phố và nhiều khu mua sắm, giải trí ngoài trời. Vì vậy, mưa lớn và gió mạnh, dù không phải do bão đổ bộ trực tiếp, vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể tới trải nghiệm du lịch.

Với người sắp đến Thượng Hải trong vài ngày tới, nên kiểm tra dự báo thời tiết sát giờ khởi hành, đồng thời cập nhật thông báo từ hãng bay, đường sắt, khách sạn và đơn vị tour. Các hoạt động như đi bộ tham quan ngoài trời, chụp ảnh ven sông, du thuyền trên sông Hoàng Phố hoặc di chuyển tới các khu vực ven biển, đảo cần có phương án dự phòng.

Du khách cũng nên chuẩn bị áo mưa nhẹ, ô chắc chắn, túi chống nước cho điện thoại, giấy tờ và thiết bị điện tử. Khi có gió mạnh, cần tránh đứng dưới cây lớn, biển quảng cáo, công trình tạm hoặc khu vực sát mép sông.

Không chỉ Thượng Hải, các địa phương ven biển phía đông Trung Quốc như Phúc Kiến, Chiết Giang, Đài Loan cũng cần được theo dõi sát hơn. Tại Phúc Kiến, Đông Nam Net cho biết nhiều điểm du lịch ven biển tại Bình Đàm sẽ tạm đóng từ 18h ngày 9/7 để đảm bảo an toàn; các bến phà và tàu khách trong khu vực cũng tạm dừng hoạt động.