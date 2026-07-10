Cuộc đời bi thương của hoàng hậu cuối cùng Trung Quốc: Nghiện ngập, ngoại tình và cái kết không dấu vết

"Thiên hạ" để bà "mẫu nghi" chỉ vỏn vẹn chưa đầy một cây số vuông trong Tử Cấm Thành.

Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, ông đã thay đổi danh xưng thiên tử thành hoàng đế và thiết lập chế độ hậu phi, trong đó người vợ chính thức của hoàng đế được phong là hoàng hậu.

Kể từ đó, trong chốn hậu cung của các triều đại phong kiến Trung Quốc, người vợ chính thức của vị hoàng đế sở hữu ba ngàn giai nhân được gọi là "hoàng hậu". Tuy nhiên, trong sử sách lại không có ghi chép về việc Tần Thủy Hoàng hay Tần Nhị Thế sắc phong hoàng hậu. Có thể nói, vị hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc chính là Lữ Trĩ, vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Và tất nhiên, vị hoàng hậu cuối cùng chính là Quách Bố La Thị Uyển Dung.

Uyển Dung sinh năm 1905 trong phủ Nội vụ đại thần Vinh Nguyên. Bà không chỉ xinh đẹp, thanh khiết, tao nhã, cử chỉ đoan trang, phong thái khác biệt, tính cách cương nhu hài hòa mà còn giàu lòng nhân hậu. Bà nổi tiếng khắp giới quý tộc nhà Thanh nhờ tinh thông cầm kỳ thi họa, quả là một người phụ nữ tuyệt vời khi hội tụ được những ưu điểm của cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Năm 1922, ở tuổi 17, Uyển Dung được chọn vào cung, trở thành hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử nhà Thanh cũng như lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ ngày được sách phong, cuộc đời bi kịch của bà cũng bắt đầu. "Một sớm lọt vào mắt vua" cũng chính là khởi đầu cho con đường không lối thoát.

Năm 1911, chế độ phong kiến tồn tại hơn hai nghìn năm ở Trung Quốc chấm dứt, đất nước chuyển mình từ phong kiến sang cộng hòa. Khi ấy, Chính phủ Dân quốc đã đưa ra điều kiện ưu đãi cho hoàng thất nhà Thanh là "Sau khi Hoàng đế Đại Thanh thoái vị, tôn hiệu vẫn được giữ nguyên, Trung Hoa Dân Quốc sẽ đối đãi theo lễ tiết dành cho quân chủ các nước". Vì thế, hôn lễ của vị hoàng đế thoái vị Phổ Nghi vẫn sao chép hoàn toàn nghi thức đại hôn của hoàng đế triều Thanh. Chính phủ Dân quốc đặc biệt cho phép "kiệu phượng" của hoàng hậu đi từ cửa Đông Hoa vào hậu cung Tử Cấm Thành. Cứ như thế, Uyển Dung trở thành hoàng hậu trên danh nghĩa.

Trong chế độ quân chủ phong kiến Trung Quốc, hoàng đế nắm giữ cả hoàng quyền lẫn phu quyền, nên thân phận của hoàng hậu mang ý nghĩa kép. Đối với hậu cung, bà có trách nhiệm thống lĩnh sáu cung; đối với quốc gia, bà có nghĩa vụ làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng là hoàng hậu của một vị hoàng đế đã thoái vị, dù Uyển Dung từng được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng phần lớn cuộc đời bà lại là những gian khổ trong cuộc sống và sự giam cầm, tra tấn về tinh thần. Địa vị của bà trong lịch sử vô cùng mờ nhạt và trớ trêu. Dù vậy, Uyển Dung vẫn nhận thức rõ về thân phận và trách nhiệm của mình, tâm hồn bà luôn tràn đầy lòng nhân ái và tình yêu nước sâu sắc.

Thời gian làm hoàng hậu trong Tử Cấm Thành

Thời gian đầu sống trong Tử Cấm Thành, nhờ vinh quang mẫu nghi thiên hạ và niềm vui của đôi vợ chồng trẻ, cuộc sống của Uyển Dung cũng tạm ổn. Sự dịu dàng, hoạt bát của bà mang lại nhiều niềm vui cho Phổ Nghi, còn sự hiểu biết sâu rộng của bà khiến Phổ Nghi xem như tri kỷ. Thế nhưng, vì Uyển Dung là một người phụ nữ có tri thức, luôn hướng tới chế độ một vợ một chồng, lại mang chút lòng ghen tuông bình thường của người phụ nữ, nên sự tồn tại của Văn Tú đã khiến cuộc sống của bà và Phổ Nghi tồn tại những nốt trầm không hòa hợp.

Cuối năm 1924, Phổ Nghi bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành, tôn hiệu hoàng đế cũng trở thành quá khứ. Ông đưa Uyển Dung và phi tần Văn Tú đến sống tại Tĩnh Viên ở Thiên Tân.

Theo thời gian, những yếu điểm trong tính cách của Phổ Nghi dần bộc lộ, dẫn đến việc Văn Tú đệ đơn ly hôn. Thế nhưng, Phổ Nghi lại đổ hết mọi lỗi lầm của cuộc "cách mạng phi tần" – điều mang lại nỗi sỉ nhục lớn cho ông – lên đầu Uyển Dung, người vốn khao khát chế độ một vợ một chồng.

Cái chết bi thương

Sau đó, Phổ Nghi bỏ trốn đến Trường Xuân, trở thành con rối của chính phủ bù nhìn Mãn Châu Quốc. Tại đây, ông càng phớt lờ, bỏ mặc Uyển Dung. Đồng thời, hành động của bà cũng bị giám sát và hạn chế nghiêm ngặt. Tất cả điều này đẩy thể xác và tinh thần của Uyển Dung đến bờ vực sụp đổ. Bà dần buông thả bản thân, trở nên cáu kỉnh, nghiện thuốc phiện, thậm chí còn tư thông với thị vệ bên cạnh Phổ Nghi. Tóm lại, Uyển Dung đã làm tất cả những gì có thể để chọc tức Phổ Nghi.

Cuối cùng, bà bắt đầu chuỗi ngày sống trong lãnh cung kéo dài suốt 10 năm. Những tháng ngày này đã biến một người đẹp kiều diễm, tĩnh lặng trở thành một kẻ điên như cành củi khô.

Đến năm 1946, khi quân Nhật đầu hàng, Phổ Nghi – vị hoàng đế bù nhìn – cũng vội vã bỏ trốn, bỏ lại một đám hoàng thân quốc thích. Sau khi được chuyển tới nhà tù Diên Cát cùng với quân Giải phóng, Uyển Dung cô đơn, lạnh lẽo đã trút hơi thở cuối cùng, tan biến như làn khói, kết thúc cuộc đời bi thảm, sầu muộn của mình.

Trong lịch sử Trung Quốc có hàng trăm vị hoàng hậu, nhưng Uyển Dung là người cuối cùng. Làm hoàng hậu, bên ngoài có thể mẫu nghi thiên hạ, trong cung có thể thống trị sáu cung. Thế nhưng, Uyển Dung với tư cách hoàng hậu lại không thể so sánh với bất kỳ vị hoàng hậu nào khác, bởi bà là hoàng hậu của một vị hoàng đế cuối thời. "Thiên hạ" để bà "mẫu nghi" chỉ vỏn vẹn chưa đầy một cây số vuông trong Tử Cấm Thành; sáu cung để bà cai quản chỉ có duy nhất một phi tần, đó là Văn Tú, người còn yếu đuối hơn cả bà. Đó chính là Uyển Dung, là vị hoàng hậu cuối cùng của Trung Quốc.

Thế nhưng, là hoàng hậu một nước mà cái chết lại thê lương đến nhường này, người ta vẫn dùng nguyên nhân "vì bệnh mà mất" để che đậy đi một phần sự tàn khốc đầy bất lực đó. Nghe nói, nơi chôn cất bà ngày nay chỉ còn cỏ dại mọc đầy, trong không khí vẫn thoang thoảng chút dư vị buồn thương.

Nguồn: Sohu