Hoàng hậu cuối cùng của Trung Quốc: Hậu thế hiểu thế nào là “khí chất mẫu nghi thực thụ” trong từng bức ảnh hiếm còn sót lại này

Vẻ đẹp của Hoàng hậu Uyển Dung như thế nào?

Nhắc đến vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc là Phổ Nghi, người ta thường nhớ đến vị hoàng hậu cuối cùng bên cạnh ông là Uyển Dung. Cuộc đời của Uyển Dung đầy rẫy những khúc quanh và bi kịch, số phận của bà không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn là hình ảnh thu nhỏ của cả thời đại.

Phổ Nghi, với tư cách là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, có quy mô hậu cung tương đối nhỏ so với các triều đại trước. Cả đời Phổ Nghi chỉ có năm người vợ, trong đó Uyển Dung được mệnh danh là vị hoàng hậu xinh đẹp nhất thời kỳ cuối.

Vẻ đẹp của bà có thể thấy ngay từ cái tên của mình. Trong thời đại đó, Uyển Dung quả thực là một người phụ nữ khiến người khác phải kinh ngạc, nhan sắc của bà thậm chí có thể sánh ngang với tứ đại mỹ nhân thời cổ đại.

Phổ Nghi và Uyển Dung - cặp đế hậu cuối cùng của Trung Hoa

Uyển Dung xuất thân từ gia đình quan lại, cha bà tốt nghiệp Kinh sư Đại học đường, là Nội vụ đại thần triều Thanh; mẹ là cháu gái của Định Quận vương Phổ Hi. Gia thế như vậy vào thời điểm đó được coi là rất nổi bật.

Năm 1922, Phổ Nghi tuyển phi, Uyển Dung khi đó 16 tuổi đã được chọn vào hàng ngũ hoàng phi nhờ ngoại hình xinh đẹp, gia thế ưu tú cùng hình ảnh đoan trang, hiền thục. Khi đó, Phổ Nghi chỉ dựa vào một tấm ảnh mờ nhạt để chọn hoàng hậu. Trong ảnh có tổng cộng ba người, ban đầu Phổ Nghi chọn một người phụ nữ khác là Văn Tú.

Tuy nhiên, Văn Tú có gia thế bình thường, dù được Phổ Nghi chọn nhưng lại không lọt vào mắt xanh của Cẩn Hoàng Quý phi. Dưới sự tiến cử mạnh mẽ của Cẩn Hoàng Quý phi, Phổ Nghi đã cưới Văn Tú làm phi tần, còn ngôi vị hoàng hậu thuộc về Uyển Dung.

Thực tế, Phổ Nghi không cố ý để Uyển Dung sống cảnh phòng không gối chiếc. Chỉ vì Phổ Nghi có bệnh kín trong người, không thể thực hiện chuyện vợ chồng, mà Uyển Dung lại không hề hay biết, dẫn đến hàng loạt bi kịch sau này. Uyển Dung sống cảnh cô độc vô cùng đau khổ, bà lầm tưởng rằng Phổ Nghi không thích mình. Nhưng theo thời gian, sự chăm sóc của Phổ Nghi đã giúp bà xua tan nghi ngờ, bà nhận ra người đàn ông này không phải là không thích mình.

Hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, Phổ Nghi cũng rất yêu thích dung mạo của Uyển Dung. Vì Uyển Dung từ nhỏ đã học văn hóa phương Tây, để giúp bà học tập tốt hơn, Phổ Nghi đã mời giáo viên riêng cho bà.

Uyển Dung còn có tên tiếng Anh là Elizabeth.

Uyển Dung không mang vẻ đẹp rực rỡ ngay từ lần đầu nhìn, nhưng đầy thần thái của bậc mẫu nghi

Ngày 10 tháng 10 năm 1911, Khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ. Ngày 12 tháng 2 năm 1912, Long Dụ Hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính, ban hành Chiếu thư thoái vị dưới danh nghĩa thái hậu, Phổ Nghi thoái vị. Mặc dù Phổ Nghi thoái vị, nhưng Viên Thế Khải vẫn cử người đến chúc tết, tiểu triều đình vẫn tỏ lòng trung thành.

Năm 1924, Phổ Nghi bị trục xuất, bất đắc dĩ phải rời Tử Cấm Thành đến Thiên Tân. Ban đầu, Uyển Dung có cuộc sống tự do ở Thiên Tân.

Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Văn Tú đã đệ đơn ly hôn với Phổ Nghi. Vào thời điểm đó, mặc dù triều Thanh đã suy tàn, nhưng Phổ Nghi dù sao cũng là hoàng đế, phi tần đệ đơn ly hôn hoàng đế khiến Phổ Nghi mất hết mặt mũi.

Tháng 8 năm 1945, Mãn Châu Quốc bị đánh bại, Hoàng hậu Uyển Dung bị bắt trong quá trình rút chạy.

Khoảng tháng 6 năm 1946, Uyển Dung qua đời vì bệnh trong nhà tù. Vị hoàng hậu cuối cùng của Trung Quốc đã rời xa nhân thế như vậy, hưởng dương 39 tuổi.

16 tuổi được chọn làm hoàng hậu, Uyển Dung từng là đối tượng khiến vô số người ngưỡng mộ, nhưng nửa đời sau của bà lại trôi qua trong sự nhếch nhác. Vợ chồng bất hòa, chìm đắm trong thuốc phiện, trải nghiệm của bà có phần do nguyên nhân tự thân, nhưng nhiều hơn cả là bi kịch của thời đại đó.

Trong thời đại đầy biến động ấy, số phận của Uyển Dung bị cuốn trôi theo dòng chảy của lịch sử. Bà sinh ra trong một gia đình có gia thế đặc biệt, trở thành hoàng hậu nhưng không thể nắm bắt được vận mệnh của chính mình. Vẻ đẹp và tài năng của bà trở nên quá đỗi mong manh trong thời đại hỗn loạn đó.

Nguồn: Sohu