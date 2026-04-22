Uyển Dung bị Phổ Nghi nhốt vào "chuồng heo" suốt 10 năm, câu nói lúc được cứu ra khiến ai nấy đều xót xa

Tất cả chúng ta đều đã nghe qua câu chuyện về vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc – Phổ Nghi, nhưng ít ai biết rằng vị hoàng hậu cuối cùng Uyển Dung cũng có một cuộc đời đầy rẫy bi kịch. Tên tuổi của bà có thể đã chìm vào dòng chảy thời gian, nhưng những thăng trầm và sóng gió mà bà trải qua vẫn khiến hậu thế phải bùi ngùi cảm thán.

Số phận làm hoàng hậu cuối cùng

Uyển Dung sinh ra trong một gia tộc hiển hách thuộc Chính Bạch Kỳ của Mãn Châu. Cha và ông nội bà đều giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình. Là tiểu thư của một gia đình quan lại, bà lớn lên trong nhung lụa và sự yêu chiều hết mực. Không chỉ được học hành bài bản như các anh em trai, cha bà còn mời thầy về dạy riêng cho bà các quy tắc trong cung và văn hóa phương Tây.

Uyển Dung tinh thông cầm kỳ thi họa, thậm chí cả tiếng Anh và văn hóa phương Tây cũng không làm khó được bà. Với tài sắc vẹn toàn, bà trở thành biểu tượng trong giới thượng lưu bấy giờ, là đối tượng theo đuổi của biết bao công tử quý tộc.

Nếu Uyển Dung chọn gả vào một gia đình bình thường, có lẽ bà đã có một cuộc đời hạnh phúc và giản đơn. Tuy nhiên, định mệnh đã rẽ hướng bởi tham vọng của cha bà. Ông nuôi dạy bà không phải vì hạnh phúc cá nhân của con gái, mà là để đưa bà vào cung trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thời đại - Hoàng hậu.

Đối với ông, thành tựu này không chỉ mang lại vinh quang cho dòng tộc mà còn củng cố địa vị và quyền lực của ông trong triều. Dù biết trước sắp đặt của cha, nhưng vì lòng tin tưởng tuyệt đối, Uyển Dung luôn tin rằng mọi sự hoạch định của cha đều là vì hạnh phúc của mình.

Năm 1922, Phổ Nghi đến tuổi kết hôn. Dù đã thoái vị được mười năm nhưng ông vẫn giữ tôn hiệu hoàng đế, vì vậy hôn sự vẫn phải tuân theo quy trình tuyển tú truyền thống của Đại Thanh. Phổ Nghi ban đầu định chọn bừa một cô gái, nhưng Cẩn Hoàng thái phi đã ngầm ý bảo ông chọn Uyển Dung. Dù không hài lòng, Phổ Nghi vẫn phải nghe theo. Cuối cùng, Uyển Dung vào cung trở thành hoàng hậu, nhưng cuộc hôn nhân này lại là khởi đầu cho sự đau khổ và cô độc suốt đời.

Vợ chồng Phổ Nghi - cặp Hoàng đế Hoàng hậu cuối cùng của Trung Quốc

Vào đêm tân hôn, Uyển Dung mới biết mình không phải là người vợ duy nhất. Trước đó, một phụ nữ tên Văn Tú đã kết hôn với Phổ Nghi, nhưng cuộc hôn nhân này không có thực chất. Uyển Dung ban đầu thấy an lòng vì nghĩ Văn Tú không được sủng ái, nhưng bà sớm nhận ra Phổ Nghi không hề có bất kỳ hành động gần gũi nào với mình trong đêm tân hôn, thay vào đó ông lại chơi đùa cùng các thái giám cả đêm. Bà vô cùng thắc mắc cho đến khi biết được sự thật đau lòng rằng Phổ Nghi có vấn đề nghiêm trọng về sinh lý.

Không cam lòng chịu cảnh ghẻ lạnh, Uyển Dung nỗ lực thu hút sự chú ý của Phổ Nghi. Phổ Nghi bắt đầu dành cho bà một sự sủng ái nhất định, đặc biệt tán thưởng kiến thức phương Tây của bà, thậm chí thuê người Anh dạy tiếng Anh và đặt cho bà cái tên Elizabeth. Dù thái độ có chuyển biến, nhưng cả hai vẫn không thể hoàn thành một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

Để níu kéo Phổ Nghi, Uyển Dung bắt đầu vung tiền điên cuồng, biến mình thành một quý cô thời thượng với sườn xám, tóc uốn và giày cao gót đi mua sắm khắp nơi, nhưng trái tim Phổ Nghi vẫn lạnh lùng, không thể thực sự đón nhận bà.

Những năm tháng bi kịch

Năm 1924, Phổ Nghi bị đuổi khỏi Bắc Kinh, lưu vong đến Thiên Tân và bắt đầu hợp tác với người Nhật để khôi phục vương triều. Uyển Dung phản đối kế hoạch này và sang Nhật khuyên nhủ, kết quả là bị Phổ Nghi bạo lực lạnh. Trong sự cô độc và tuyệt vọng kéo dài, bà bắt đầu đắm chìm vào thuốc phiện để làm tê liệt bản thân, rồi dần sa chân vào vực thẳm không thể tự thoát ra.

Trong thời gian này, Uyển Dung nảy sinh quan hệ với hai thị vệ của Phổ Nghi và mang thai. Để che đậy vụ bê bối, bà nỗ lực giấu giếm nhưng cuối cùng Phổ Nghi vẫn phát hiện ra. Trong cơn thịnh nộ, ông tống bà vào lãnh cung, và đau lòng thay, đứa trẻ vừa chào đời đã bị ông ném vào lò lửa không chút xót thương. Sau cú sốc này, tinh thần Uyển Dung hoàn toàn sụp đổ. Bà sống trong thế giới của thuốc phiện, không màng tắm rửa, cắt sửa bản thân, đến mức móng tay mọc dài đâm cả vào thịt.

Từ một hoàng hậu, bà bị tước bỏ mọi quyền lợi và lòng tự trọng cơ bản nhất. Nhiều nhà sử học khi nghiên cứu về giai đoạn này đã xót xa miêu tả rằng, cuộc sống của bà lúc đó thực sự không khác gì bị nhốt trong một "chuồng heo" giữa chốn cung đình.

Mười năm khổ đau trôi qua cho đến khi Mãn Châu Quốc sụp đổ, em trai bà mới cứu bà ra ngoài. Lúc được cứu, Uyển Dung trong trạng thái tinh thần hoảng loạn đã gào thét đau đớn: "Cha ơi, chỉ vì để được làm quốc trượng mà cha đã hủy hoại cả đời con!". Lúc này, bà đã hoàn toàn mất đi phong thái năm xưa, cả thể xác và tâm hồn đều bị tàn phá nặng nề.

Không lâu sau, Uyển Dung bị bắt vào tù và trải qua những ngày tháng thê thảm nhất trước khi qua đời vì bệnh tật. Thi thể bà bị vứt bỏ ở mương nước thối. May mắn có người nhìn thấy đã vớt bà ra khỏi đống rác để thi thể không bị mục nát. Một "người phụ nữ hiện đại" lộng lẫy một thời cuối cùng lại kết thúc cuộc đời đầy bi thảm bởi sự trêu đùa của số phận.

Trái ngược với Uyển Dung, Văn Tú sau khi ly hôn với Phổ Nghi đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. Bà trở thành một giáo viên được kính trọng và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Bi kịch của Uyển Dung chính là sản phẩm của thời đại và xã hội lúc bấy giờ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng dù không thể dự đoán tương lai, nhưng việc giữ vững giới hạn của bản thân và không khuất phục trước số phận mới là lòng can đảm đáng trân quý nhất.

Nguồn: Sohu