Đang dọn cỏ, người đàn ông lạnh gáy khi thấy "khối đen" ngọ nguậy: Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt

Người đàn ông bỏ chạy khi phát hiện 'khối đen' ngọ nguậy

Sự việc xảy ra ngày 5/4 tại huyện Tầm Ô, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng lại từ lực lượng cứu hộ, một người dân khi đang phát quang, khai dọn trong vườn cây ăn quả bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ đám cỏ. Ban đầu chỉ nghĩ là động vật nhỏ, ông tiến lại gần để quan sát, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lập tức khiến ông hoảng hốt, một "khối đen" khổng lồ đang chậm rãi ngọ nguậy giữa lớp cỏ dày.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, "khối đen" mà người đàn ông nhìn thấy thực chất là một con trăn dài khoảng 2,5 mét, nặng khoảng 26 cân Trung Quốc, tức xấp xỉ 13kg, thân to cỡ bắp chân người trưởng thành. Từ hình ảnh hiện trường được đăng tải, con vật ẩn mình khá kỹ trong thảm thực vật rậm, nên nếu người dân tiến lại quá gần rất dễ xảy ra tình huống nguy hiểm. Sau đó, lực lượng chức năng đã dùng dụng cụ chuyên dụng để khống chế con trăn, cho vào túi chứa và bàn giao cho cơ quan lâm nghiệp để thả về tự nhiên.

Những vụ việc liên tiếp xuất hiện

Trước đó không lâu, vào sáng 20/3, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại thành phố Dương Xuân, tỉnh Quảng Đông. Theo báo Dương Giang Nhật báo, một người đàn ông cùng người thân lên đồi dọn cỏ quanh khu mộ thì phát hiện một vật thể màu đen đang chuyển động dưới lớp cỏ. Sau khi nhìn kỹ và nhận ra đó là một con trăn, mọi người lập tức lùi lại và gọi cứu hộ. Lực lượng từ trạm cứu hỏa Liên Bình Nam Lộ đã điều 5 người tới hiện trường, sau đó khống chế được con trăn dài khoảng 1,7 mét, nặng khoảng 20 cân Trung Quốc, tức xấp xỉ 10kg. Đáng chú ý, con vật lúc bị bắt di chuyển khá chậm, được cho là vừa kết thúc thời kỳ ngủ đông.

Những vụ việc liên tiếp xuất hiện trong giai đoạn gần đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Tài liệu phổ biến kiến thức của cơ quan y tế Trung Quốc cho biết các ca rắn cắn thường tăng vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10, trong khi một số khuyến cáo y tế địa phương năm 2026 nêu khoảng thời gian nguy cơ cao kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Khi nhiệt độ tăng lên, rắn bắt đầu hoạt động mạnh hơn, dễ xuất hiện tại các khu vực có cỏ rậm, đá, gỗ mục, vườn cây, nghĩa trang hoặc sườn đồi ít người qua lại.

Cơ quan lâm nghiệp Trung Quốc cũng cho biết trăn nằm trong danh mục động vật hoang dã trọng điểm quốc gia được bảo vệ cấp II. Điều này đồng nghĩa với việc khi phát hiện loài vật này, người dân không nên tự ý bắt, xua đuổi hay tìm cách xử lý bằng tay không. Cách an toàn nhất vẫn là giữ khoảng cách, rời khỏi khu vực và báo cho lực lượng chức năng hoặc đơn vị cứu hộ chuyên trách.

Từ hai vụ việc nói trên, có thể thấy chỉ một khoảnh khắc chủ quan khi dọn cỏ, leo đồi hay đi vào khu vực rậm rạp cũng đủ đẩy con người vào tình huống rủi ro. Trong mùa nóng, việc mặc quần dài, đi giày kín, dùng gậy dò đường và tránh thò tay vào các hốc đá, gỗ mục hay bụi rậm là những thói quen nhỏ nhưng rất đáng lưu ý. Còn nếu không may chạm mặt rắn, điều quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh, tránh kích động con vật và nhờ người có chuyên môn xử lý.

(Theo Ifeng, YJRB, China CDC)