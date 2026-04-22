Một quốc gia chính thức cấm người sinh sau ngày 1/1/2009 mua thuốc lá

Một dự luật cấm bất kỳ ai sinh sau năm 2008 mua thuốc lá tại Vương quốc Anh đã hoàn tất quá trình thông qua tại Quốc hội. Đây là động thái mà các bộ trưởng hy vọng sẽ tạo ra một "thế hệ không khói thuốc".

Theo Dự luật Thuốc lá và Thuốc lá điện tử, bất kỳ ai sinh vào hoặc sau ngày 1.1.2009 sẽ không bao giờ có thể mua thuốc lá một cách hợp pháp trên khắp Vương quốc Anh. Nỗ lực này nhằm cứu sống nhiều người và giảm bớt gánh nặng cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Dự luật sẽ chính thức trở thành luật sau khi nhận được sự phê chuẩn của Hoàng gia vào tuần tới. Hành trình dài của dự luật qua cả hai viện Quốc hội bắt đầu từ khi được giới thiệu vào ngày 5.11.2024 và kết thúc vào ngày 21.4.2026, khi Thượng viện thông qua các sửa đổi do các nghị sĩ tại Hạ viện thực hiện.

Các bộ trưởng kỳ vọng rằng theo thời gian, quy định này sẽ chấm dứt hoàn toàn việc bán các sản phẩm thuốc lá, phá vỡ vòng xoáy nghiện ngập và những hệ lụy đi kèm.

Chỉ tính riêng tại Anh, hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến 400.000 ca nhập viện và 64.000 ca tử vong mỗi năm, tiêu tốn của NHS khoảng 3 tỷ bảng Anh (khoảng 95.000 tỷ đồng) chi phí điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá như ung thư và tim mạch. Ước tính tổng chi phí thiệt hại cho xã hội nằm trong khoảng từ 21,3 tỷ bảng Anh (673.000 tỷ đồng) đến 27,6 tỷ bảng Anh (872.000 tỷ đồng) mỗi năm tại Anh, chủ yếu thông qua việc sụt giảm năng suất lao động.

"Đây là thời điểm lịch sử đối với sức khỏe quốc gia khi Dự luật Thuốc lá và Thuốc lá điện tử kết thúc hành trình tại Quốc hội," Bộ trưởng Y tế Wes Streeting phát biểu.

"Trẻ em tại Anh sẽ là một phần của thế hệ không khói thuốc đầu tiên, được bảo vệ khỏi sự nghiện ngập và tác hại suốt đời. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cuộc cải cách này sẽ cứu sống nhiều người, giảm áp lực cho NHS và xây dựng một nước Anh khỏe mạnh hơn."

Đạo luật cũng trao quyền cho các bộ trưởng thắt chặt lệnh cấm hút thuốc hiện nay tại các địa điểm công cộng. Lệnh cấm này sẽ được mở rộng sang các khu vui chơi trẻ em, khu vực bên ngoài trường học và bệnh viện.

"Đây là bước ngoặt quyết định cho sức khỏe cộng đồng. Việc chấm dứt hút thuốc và những tác hại khủng khiếp mà nó gây ra không còn là điều mơ hồ nữa - đó là điều tất yếu. Trọng tâm hiện nay là chúng ta sẽ đạt được điều đó sớm đến mức nào," Hazel Cheeseman, giám đốc điều hành của tổ chức Action on Smoking and Health, cho biết.

Sarah Sleet, Giám đốc điều hành của Asthma and Lung UK, chia sẻ: "Đạo luật mang tính cột mốc này sẽ thay đổi sức khỏe quốc gia. Một tương lai không khói thuốc có nghĩa là ngành công nghiệp thuốc lá sẽ không còn có thể tàn phá lá phổi của thế hệ tiếp theo."

Động thái này cũng sẽ cấm các loại thuốc lá điện tử và sản phẩm chứa nicotine được gắn nhãn hiệu, quảng bá hoặc quảng cáo hướng đến trẻ em, nhằm ngăn chặn việc các em bị nghiện nicotine.

Tuy nhiên, một số công ty thuốc lá điện tử cho rằng luật này có thể khiến những người từng hút thuốc nay đã chuyển sang thuốc lá điện tử quay trở lại sử dụng thuốc lá truyền thống.

"Các biện pháp hạn chế quá mức, đặc biệt là về hương vị và tính sẵn có của sản phẩm, có thể vô tình đẩy những người từng hút thuốc quay lại với thuốc lá hoặc tìm đến các thị trường không được kiểm soát," Richard Begg từ VPZ The Vaping Specialist nhận định.

Mark Oates, người sáng lập We Vape, cho biết thêm: "Điều quan trọng là Chính phủ phải bảo vệ các hương vị thuốc lá điện tử, vốn vẫn là động lực hiệu quả nhất để những người trưởng thành hút thuốc chuyển sang một giải pháp thay thế ít gây hại hơn."