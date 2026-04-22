Chuyến đi câu cá kết thúc trong bi kịch, 9 người tử vong trong chiếc xe bán tải, nghi do 2 nguyên nhân

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Nan của Thái Lan đã cướp đi mạng sống của 9 người, trong đó có 4 trẻ em. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 vừa qua.

Cảnh sát từ đồn cảnh sát Pua và các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trên đường Pua – Doi Phu Kha thuộc Vườn quốc gia Doi Phu Kha, huyện Pua, vào khoảng gần 6 giờ chiều. Chiếc xe được tìm thấy bị lật úp trong khu rừng ven đường sau khi va chạm với lan can.

Chiếc xe bán tải bị lật úp sau vụ tai nạn.

Chiếc xe bán tải chở 22 người, bao gồm cả tài xế, đang trên đường đến xã Ban June sau chuyến đi câu cá ở huyện Bo Kluea. Tất cả hành khách được cho là người thân trong gia đình. Theo ThaiRath, 5 nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, trong khi những người khác được đưa đến bệnh viện. Thêm các trường hợp tử vong được xác nhận khi đến bệnh viện, nâng tổng số người chết lên 9.

Những người thiệt mạng được xác định là Sri Panasan 56 tuổi, Son Panasan 56 tuổi, Chaliao Panasan 56 tuổi, Lord Panasan 56 tuổi, Khonkhai Panasan 53 tuổi, Nanticha Panasan 15 tuổi, Worrawat Panasan 11 tuổi, Waranya Panasan 10 tuổi và Naphat Chaiya 8 tuổi.

Theo báo cáo, tất cả những người thiệt mạng đều ngồi ở phía sau xe bán tải vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tài xế, được xác định là ông Itchalert Yod-on, 47 tuổi, hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe. Bên cạnh 9 nạn nhân xấu số, kênh 7 đưa tin sáu người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Đánh giá ban đầu của cảnh sát cho thấy việc chạy quá tốc độ có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Thứ hai, quá trình điều tra thêm cho thấy hệ thống phanh của xe có thể đã bị hỏng khi xuống dốc trên một con đường quanh co và dốc. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, thống đốc tỉnh Nan đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan đánh giá mức bồi thường cho gia đình các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm chi phí y tế lên đến 80.000 baht (tương đương khoảng 65 triệu VNĐ) và chi phí phục hồi chức năng không quá 50.000 baht (tương đương khoảng 40 triệu VNĐ).

Bồi thường cho mất thu nhập được tính dựa trên mức lương tối thiểu của tỉnh trong tối đa một năm, với các khoản bồi thường bổ sung tối đa là 100.000 baht. Trong trường hợp bị thương tật nghiêm trọng hoặc tử vong, tổng số tiền hỗ trợ có thể lên đến 300.000 baht (tương đương 245 triệu VNĐ), bao gồm chi phí mai táng và mất thu nhập.