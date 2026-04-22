Đột kích một nhà máy, cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất kem đánh răng giả tinh vi, thu giữ 13.000 tuýp kem và 130kg hỗn hợp hoá chất

Trước đó, lực lượng chức năng Ấn Độ nhận được tin báo về việc một cơ sở đang sử dụng hóa chất và vỏ tuýp giá rẻ để làm hàng giả nên nhanh chóng vào cuộc điều tra. Khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện cơ sở này vận hành như một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh với máy chiết rót, máy niêm phong tuýp, máy thổi khí nóng, keo dán, bao bì, thùng carton cùng nhiều thùng hóa chất giá rẻ.

Dây chuyền sản xuất kem đánh răng giả tại Ấn Độ

Theo cảnh sát Delhi, các đối tượng sử dụng hỗn hợp fluoride giá rẻ sản xuất tại địa phương, chất tẩy trắng màu xanh và nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc để bơm vào các tuýp mang nhãn hiệu nổi tiếng, sau đó đóng gói như hàng thật rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tổng cộng hơn 13.000 tuýp kem đánh răng đã bị thu giữ, gồm 2.100 tuýp đã được bơm đầy, hơn 10.400 tuýp rỗng kèm bao bì, 130kg hỗn hợp kem đánh răng được làm giả từ hoá chất, khoảng 200 thùng carton dùng để vận chuyển và 6 thùng pha trộn nguyên liệu.

Chủ cơ sở 58 tuổi cùng 6 công nhân đang trực tiếp chiết rót, đóng gói sản phẩm tại hiện trường cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cơ sở này sử dụng nhiều hóa chất trái phép và sản xuất trong điều kiện vệ sinh nghiêm trọng, khiến sản phẩm không an toàn cho người sử dụng.

Đáng chú ý, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, giấy phép hay giấy ủy quyền hợp lệ nào liên quan đến hoạt động sản xuất. Theo lực lượng chức năng, sản phẩm giả có hình thức gần giống hàng thật, rất khó phân biệt bằng mắt thường khi xuất hiện trên các kệ bán lẻ, cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây làm giả hàng tiêu dùng.

Theo India Today, ﻿Hindustan Times