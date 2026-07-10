Bão BAVI áp sát Đài Loan (Trung Quốc)

Tâm bão BAVI đã di chuyển theo hướng Tây qua vùng biển phía Đông Philippines trong hai ngày 7 và 8/7, trước khi tiếp tục áp sát đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc vẫn đang gánh chịu hậu quả của cơn bão Maysak và giờ phải chuẩn bị cho tác động của cơn bão BAVI (Ảnh: AP)

Chính quyền đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm và chủ động các biện pháp phòng tránh bão. Nguyên nhân là do bão BAVI được dự báo có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến hòn đảo này kể từ năm 2024.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão BAVI sẽ lướt qua khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, dự kiến vào tối 11/7, cơn bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc.

Bão BAVI dự kiến sẽ suy yếu nhưng vẫn sẽ rất nguy hiểm khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) và miền Đông Trung Quốc (Ảnh: AP)

Trước tình hình bão BAVI áp sát, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó bão, lũ cấp 4 ở nhiều tỉnh. Cụ thể, vào ngày 9/7, Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp 4 với tỉnh Cát Lâm; phòng lũ, phòng bão cấp 4 đối với các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, Quảng Đông.

Vào 10h ngày 9/7 (theo giờ địa phương), Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo bão mức cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo bão của nước này.

Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với thảm họa khí tượng nghiêm trọng, trong bối cảnh hoàn lưu rộng của siêu bão BAVI được dự báo gây mưa gió trên vùng biển phía Đông và ven biển Đông Nam Trung Quốc.

Ngư dân gia cố, neo đậu tàu thuyền khi Đài Loan (Trung Quốc) chuẩn bị hứng bão BAVI (Ảnh: EPA)

Vào 9h ngày 9/7, Ban Chỉ huy phòng chống lũ, bão và hạn hán tỉnh Chiết Giang điều chỉnh ứng phó phòng bão trên biển lên cấp 4. Bản tin của Đài khí tượng Chiết Giang lúc 6h cùng ngày thông báo tâm bão BAVI cách thành phố Cơ Long khoảng 1.210 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/h.

Từ đêm 10/7, mưa tại vùng ven biển Chiết Giang và khu vực phía Nam tỉnh này sẽ tăng, một số nơi có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có thể đạt mức mưa bão.

Nhiều khả năng bão BAVI sẽ đổ bộ hoặc quét qua vùng ven biển phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng 11/7, sau đó đổ bộ vào khu vực ven biển từ thành phố Phúc Thanh (tỉnh Phúc Kiến) đến thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang) trong khoảng từ đêm cùng ngày đến sáng 12/7 - theo dự báo của Cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang. Bão BAVI cũng có khả năng sẽ đi lên phía Bắc dọc vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), sau đó trực tiếp đổ bộ vào vùng ven biển Chiết Giang với cường độ bão mạnh, sức gió cấp 14 - 15.



