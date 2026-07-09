Siêu bão Ba Vì áp sát đất liền với đường kính lên tới 1.000 km, sức gió duy trì gần 200 km/h cực nguy hiểm

Siêu bão Ba Vì đang tiến gần Đài Loan (Trung Quốc) với quy mô rộng khoảng 1.000 km, tương đương chiều ngang nước Pháp, buộc nhiều địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Siêu bão Ba Vì có đường kính khoảng 1.000 km, áp sát đất liền

Siêu bão Ba Vì đang di chuyển trên vùng biển phía đông nam Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 9/7. Dù sức gió đã suy yếu nhẹ trong đêm, xuống còn gần 200 km/h, giới chức các địa phương vẫn khẩn trương kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm và chuẩn bị ứng phó với một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Ba Vì hiện có bề rộng khoảng 1.000 km, tương đương chiều ngang của nước Pháp. Dự báo bão sẽ lướt qua phía bắc Đài Loan trước khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào tối 11/7.

Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trao đổi với Reuters, ông Jason Chang, chuyên gia dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc), cho biết nếu giữ nguyên quy mô hiện tại, Ba Vì sẽ là cơn bão có kích thước lớn nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 1987. Ông nhận định những cơn bão có quy mô như vậy "khá hiếm gặp trong những năm gần đây".

Theo AccuWeather, nếu duy trì cường độ như dự báo, Ba Vì cũng sẽ là cơn bão mạnh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương kể từ siêu bão Kong-rey năm 2024.

Ông Jason Nicholls, chuyên gia dự báo quốc tế của AccuWeather, cho biết sức gió của Ba Vì được dự báo sẽ tiếp tục giảm từ ngày 10/7. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cơn bão vẫn sẽ rất nguy hiểm khi ảnh hưởng đến Đài Loan và khu vực ven biển phía đông Trung Quốc từ cuối tuần đến đầu tuần sau.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cảnh báo khu vực Đông Á đang ngày càng dễ hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Năm nay được đánh giá đặc biệt đáng lo ngại khi hiện tượng El Nino được dự báo hình thành, làm nhiệt độ tăng cao và tạo điều kiện cho các cơn bão nhiệt đới xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn.

Người dân khẩn trương ứng phó

Tại cảng cá Tô Áo (Suao), phía đông bắc Đài Loan, hàng trăm tàu cá đã trở về neo đậu tránh bão. Người dân xếp hàng nhận bao cát từ chính quyền địa phương để gia cố nhà cửa, trong khi nhiều nông dân tranh thủ thu hoạch lúa trước khi thời tiết chuyển xấu.

Ông Chen Ming-hui, 60 tuổi, thuyền trưởng một tàu cá trọng tải 3 tấn, cho biết ông hy vọng bão sẽ dịch chuyển xa hơn về phía bắc để tránh đổ bộ trực tiếp vào khu vực này: "Đừng để thời tiết yên bình lúc này đánh lừa. Một cơn bão như thế này có thể là điều đáng sợ nhất".

Ảnh: CNS Photo

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn đang khắc phục hậu quả do bão Maysak gây ra trước đó. Cơn bão đã tàn phá nhiều khu vực ở Quảng Tây và phần hoàn lưu sau bão còn gây ra ít nhất hai trận lốc xoáy tại tỉnh Hồ Bắc.

Lũ lụt cũng khiến hơn 100 động vật tại Vườn thú Quý Cảng bị sổng chuồng, bao gồm ngựa vằn, nhím, nhiều loài vẹt, gấu mèo Bắc Mỹ, chim trĩ và nhiều loài khác. Theo Global Times, ba con sư tử tại vườn thú đã chết do nước lũ. Một con hươu sao được người dân địa phương giải cứu, trong khi các cá thể gấu nâu và chó sói trong khu nuôi thú dữ tuy sống sót nhưng đều trong tình trạng suy kiệt sau khi suýt chết đuối.

Tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản), cách Tô Áo khoảng 111 km về phía đông bắc, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cảnh báo người dân cần duy trì cảnh giác cao trong các ngày 10 và 11/7 trước nguy cơ gió giật mạnh, sạt lở đất, lũ lụt và nước dâng do bão.

Hãng hàng không Japan Airlines thông báo hủy 48 chuyến bay nội địa trong ngày 10/7 do ảnh hưởng của bão, làm gián đoạn kế hoạch di chuyển của khoảng 7.610 hành khách.

Ông Xiangbo Feng, nhà nghiên cứu về bão nhiệt đới tại Imperial College London, nhận định Ba Vì đã có thời gian dài mạnh lên trên vùng biển Thái Bình Dương, nơi nhiệt độ mặt nước biển cao giúp cơn bão tích tụ lượng lớn năng lượng và hơi ẩm.

"Chúng ta cần đặc biệt theo dõi Ba Vì. Khi bão đổ bộ hoặc tiến sát các khu vực ven biển, mức độ thiệt hại có thể sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ một thay đổi nhỏ trong quỹ đạo cũng có thể tạo ra khác biệt lớn về phạm vi ảnh hưởng", ông nói.

Nguồn: Reuters

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