Vụ máy bay Boeing 737 mất tích: Phát hiện mảnh vỡ đầu tiên sau 12 giờ tìm kiếm, toàn bộ người trong khoang vẫn bặt vô âm tín, tín hiệu cuối đầy bất thường

Chiếc Boeing 737 chở hàng của K2 Airways đã được xác định rơi xuống vùng biển ngoài khơi Pakistan sau khi báo lỗi hệ thống dẫn đường và mất liên lạc với kiểm soát không lưu; mảnh vỡ được tìm thấy sau khoảng 12 giờ tìm kiếm, trong khi tung tích 5 thành viên phi hành đoàn vẫn chưa được xác định.

Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay chở hàng Boeing 737 của hãng K2 Airways sau chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu kéo dài khoảng 12 giờ, sau khi máy bay mất liên lạc ngoài khơi Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Theo Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan (PAA), xác máy bay được phát hiện cách cảng Ormara khoảng 53 hải lý (98 km) về phía nam. Hải quân Pakistan và Cơ quan An ninh Hàng hải nước này đã huy động nhiều phương tiện trên không và trên biển tham gia tìm kiếm, đồng thời tiếp tục rà soát khu vực để tìm các thành viên phi hành đoàn.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh hoạt động cứu hộ đối với chiếc Boeing 737-400 cải hoán thành máy bay chở hàng, đã hoạt động 27 năm.

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy (Ảnh: Cơ quan quản lý sân bay Pakistan)

Theo K2 Airways, trên máy bay có 5 người gồm 2 phi công, 2 kỹ sư và 1 nhân viên hỗ trợ. Nhà chức trách chưa công bố chính thức tình trạng của họ, song Thủ tướng Sharif đã gửi lời chia buồn tới gia đình các thành viên phi hành đoàn.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy máy bay nhiều khả năng đã rơi xuống biển phía tây nam Karachi sau khi xuất hiện hàng loạt biến động bất thường về độ cao trước cú lao xuống cuối cùng.

Máy bay cất cánh từ Sharjah (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và đang trên hành trình đến Karachi. Vào lúc 21h18 ngày 7/7 (giờ địa phương), tổ lái báo cáo gặp sự cố với hệ thống dẫn đường. Kiểm soát không lưu đã cố gắng hướng dẫn phi hành đoàn xử lý tình huống, nhưng chỉ khoảng 3 phút sau, radar ghi nhận máy bay giảm độ cao nhanh chóng rồi mất hoàn toàn liên lạc.

Theo PAA, thời điểm mất tín hiệu, máy bay đang cách Karachi khoảng 155 hải lý (287 km) về phía tây.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy những phút cuối diễn ra hết sức bất thường. Máy bay giảm khoảng 1.500 m trong chưa đầy một phút, sau đó bất ngờ tăng trở lại khoảng 1.830 m chỉ trong 30 giây, trước khi lao xuống từ độ cao 11.140 m.

Điểm dữ liệu cuối cùng ghi nhận máy bay ở độ cao khoảng 335 m so với mực nước biển, với tốc độ hạ độ cao lên tới 6.830 m/phút (tương đương khoảng 410 km/h) – mức giảm được đánh giá là cực kỳ bất thường.

Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 737-400, thuộc thế hệ cũ, được trang bị động cơ của CFM International. Đây là dòng máy bay ra đời trước hai thế hệ so với Boeing 737 MAX.

Một trong những thành viên của phi hành đoàn trên máy bay Boeing 737 (Ảnh: Reuters)

Ông John Cox, chuyên gia an toàn hàng không Mỹ và cựu phi công thương mại từng điều khiển Boeing 737-400, nhận định các dữ liệu ban đầu cho thấy phi hành đoàn dường như đã phải vật lộn để kiểm soát máy bay vì một nguyên nhân chưa xác định.

"Ở giai đoạn cuối, có khả năng máy bay đã rơi vào tình trạng thất tốc (stall) và lao xuống với tốc độ rất lớn", ông nói.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Giới chuyên môn cho biết các vụ tai nạn hàng không thường do nhiều yếu tố kết hợp gây ra và quá trình điều tra có thể kéo dài ít nhất một năm.

Nhà chức trách Pakistan, đơn vị chủ trì điều tra theo quy định quốc tế, cũng chưa xác nhận đã thu hồi được hai hộp đen của máy bay hay chưa.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã cử đại diện tham gia hỗ trợ điều tra cùng các cố vấn kỹ thuật từ Boeing, GE Aerospace và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Theo dữ liệu của Flightradar24, chiếc Boeing 737-400 này được bàn giao cho hãng hàng không Aeroflot (Nga) vào năm 1999 để khai thác chở khách, trước khi được chuyển đổi thành máy bay chở hàng vào năm 2012. Máy bay gia nhập đội bay của K2 Airways từ năm 2024 và là chiếc duy nhất mà hãng đang khai thác. Chuyến bay gần nhất của máy bay được ghi nhận vào ngày 28/6.

Nếu toàn bộ phi hành đoàn được xác nhận đã thiệt mạng, đây sẽ là vụ tai nạn hàng không gây chết người đầu tiên tại Pakistan kể từ thảm kịch năm 2020, khi một máy bay Airbus A320 của Pakistan International Airlines rơi gần đường băng sân bay Karachi, khiến 97 người thiệt mạng.

Nguồn: Reuters