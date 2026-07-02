Phi công lao máy bay vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần viết về ý định tự tử

Nhà chức trách Trung Quốc xác định vụ máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh hôm 26/6 là hành vi xuất phát từ nguyên nhân cá nhân. Phi công thiệt mạng tại chỗ, trong khi 13 người khác bị thương.

Giới chức Bắc Kinh ngày 2/7 công bố kết quả điều tra ban đầu vụ máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà CITIC Tower, cho biết phi công thiệt mạng từng gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần và nhiều lần viết về việc "kết thúc cuộc sống" trong nhật ký.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h55 ngày 26/6, khi một máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà CITIC Tower cao 528 m, công trình cao nhất Bắc Kinh, nằm trong Khu Thương mại Trung tâm (CBD) của thành phố. Tai nạn khiến phi công tử vong và 13 người khác bị thương.

Theo thông báo của chính quyền quận Triều Dương, phi công họ Lưu, 66 tuổi, đã ly hôn, sống một mình tại Bắc Kinh và trong thời gian dài bị mất ngủ, lo âu. Cơ quan chức năng cho biết nhật ký của người này có nhiều lần đề cập đến việc "kết thúc cuộc sống".

Hiện trường sự việc

Nhà chức trách kết luận đây là "một vụ việc gây nguy hiểm cho an toàn công cộng do nguyên nhân cá nhân".

Theo kết quả điều tra, ông Lưu làm nghề tự do, được cấp giấy phép phi công thể thao vào năm 2021 và giấy phép phi công tư nhân vào năm 2024.

Chiều xảy ra vụ việc, ông cất cánh từ một sân bay hàng không dân dụng ở quận Bình Cốc, ngoại ô Bắc Kinh, để thực hiện các chuyến bay có giám sát và bay một mình.

Trong chuyến bay đơn cuối cùng, phi công đã bay lệch khỏi khu vực được chỉ định và mất liên lạc với sân bay trước khi máy bay lao vào tòa nhà. Chiếc máy bay gặp nạn là loại hạng nhẹ, sử dụng động cơ cánh quạt và có hai chỗ ngồi.

Vụ tai nạn cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về vấn đề an ninh hàng không tại Bắc Kinh, khi tòa nhà CITIC Tower chỉ cách Trung Nam Hải, nơi đặt trụ sở làm việc của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, khoảng 7 km.

Các phóng viên có mặt tại hiện trường sau vụ việc ghi nhận một lỗ thủng trên các ô cửa kính ở tầng cao của tòa nhà. Nhân chứng cho biết nhiều mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực chân tòa tháp và gây ra một đám cháy nhỏ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều hình ảnh và video liên quan nhanh chóng bị gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Cảnh sát cũng ngăn các phóng viên và người dân chụp ảnh hiện trường.

Nguồn: CNA