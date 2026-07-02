Phát hiện 16 đứa trẻ sống như "thú hoang" trong "điều kiện không thể tưởng tượng nổi" tại 1 ngôi nhà ngập chất thải ở Mỹ

Một vài đứa trẻ được giải cứu thậm chí "không thể nói chuyện", trong khi một thiếu niên 18 tuổi bị khuyết tật phát triển còn không thể tự viết nổi tên mình.

Một vụ bê bối ngược đãi trẻ em nghiêm trọng vừa bị phanh phui tại Mỹ sau khi lực lượng chức năng phát hiện 16 đứa trẻ bị giam giữ suốt 4 năm trong một căn phòng ngập ngụa chất thải tại một ngôi nhà ở bang Ohio.

Dù Bộ trưởng Tư pháp bang Ohio Andy Wilson cho rằng những cảnh tượng gây sốc này là "điều mà chúng tôi không thường thấy ở Mỹ", nhưng đây chỉ là vụ án mới nhất trong chuỗi tội ác rùng rợn nhắm vào trẻ em.

16 đứa trẻ được tìm thấy ở bang Ohio ngày 1/7 phải sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ, với chất thải bủa vây khắp căn phòng chật hẹp chỉ rộng khoảng 13 mét vuông, nơi các em đã trải qua phần lớn thời gian suốt 4 năm qua.

Một vài đứa trẻ được giải cứu thậm chí "không thể nói chuyện", trong khi một thiếu niên 18 tuổi bị khuyết tật phát triển còn không thể tự viết nổi tên mình.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc bạo hành trẻ nhỏ nghiêm trọng

Cha mẹ và hai ông bà của các nạn nhân, bao gồm Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders và Elizabeth Siders, đã bị truy tố tội danh cố ý gây nguy hiểm cho trẻ em sau một cuộc kiểm tra tình cờ của cảnh sát, do trước đó chính quyền và người dân địa phương hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của các em vì không có đứa trẻ nào được đăng ký đi học.

Ông Wilson cho biết thêm: "Điều kiện sống tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi đối với con người, chưa nói đến việc những đứa trẻ phải chịu đựng. Nó thật kinh khủng. Trông các em gần như những loài động vật hoang dã."

Cảnh sát trưởng quận Vinton, ông Ryan Cain, chia sẻ: "Đến gia súc của chúng tôi còn được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hơn những đứa trẻ này. Đó là một hiện trường thực sự kinh khủng."

Bố và mẹ của những đứa trẻ

Độ tuổi của các nạn nhân dao động từ 18 tháng đến 18 tuổi, trong đó có hai em ở trong tình trạng nguy kịch đến mức phải dùng trực thăng cấp cứu chuyển thẳng đến bệnh viện, hiện một em vẫn đang phải điều tra tích cực.

Công tố viên William Archer tuyên bố: "Trẻ em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn từ cha mẹ và người giám hộ của mình. Không một đứa trẻ nào phải chịu đựng những điều kiện sống như vậy."

"Văn phòng của tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo các em nhận được sự yêu thương và chăm sóc xứng đáng, đồng thời sẽ truy tố những đối tượng này với mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật."

Cả bốn bị cáo đã hầu tòa vào thứ Tư vừa qua, nơi thẩm phán thay mặt họ ghi nhận lời khai không nhận tội và ấn định mức tiền bảo lãnh là 300.000 USD (khoảng 7,6 tỷ đồng) cho mỗi người.

Nguồn: Ladbible