Indonesia rúng động với vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng tại nhà trẻ

Tại Indonesia, một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng ở một cơ sở giữ trẻ ở thành phố Yogya-karta, vừa bị phát hiện.

Nhà trẻ Little Aresha ở thành phố Yogyakarta bị điều tra hình sự về cáo buộc bạo hành trẻ em, ngày 26/4/2026 (Ảnh: B-Universe)

Khi con gái 3 tuổi của anh Aldewa Anjasmara Halip khóc nức nở mỗi khi đến giờ đi nhà trẻ, anh nghĩ rằng bé chỉ muốn ở nhà chơi. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết bé gái này là một trong hàng chục trẻ em từ 2 đến 6 tuổi là nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em tại nhà trẻ Little Aresha ở thành phố Yogyakarta - thủ đô văn hóa của Indonesia.

Chính quyền Indonesia đã bắt giữ 13 người vào cuối tháng 4 vì nghi ngờ bạo hành và bỏ mặc trẻ em, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Theo đó, 13 người bị bắt giữ này là phụ nữ, gồm chủ cơ sở, hiệu trưởng và các nhân viên chăm sóc trẻ tại cơ sở này. Cảnh sát chưa công khai danh tính của các nghi phạm, thay vào đó chỉ gọi họ bằng tên viết tắt - theo quy định ở Indonesia trước khi vụ án được đưa ra tòa.

Cảnh sát cho biết nhà trẻ Little Aresha đã hoạt động không phép, trong điều kiện chật chội và thiếu nhân lực được đào tạo chuyên môn. Cảnh sát Indonesia đã đột kích trung tâm giữ trẻ này vào tháng 4, phát hiện hầu hết trong số hơn 100 trẻ đang theo học tại đây bị trói tay chân, thậm chí một số trẻ bị trói vào cửa - bà Apri Sawitri, người đứng đầu Đơn vị bảo vệ trẻ em thuộc Cơ quan Điều tra tội phạm của Cảnh sát thành phố Yogyakarta, cho biết.

Ủy viên Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia Diyah Puspitarini (phải) lắng nghe chia sẻ từ cha mẹ của trẻ em bị bạo hành (Ảnh: Antara)

Bà Diyah Puspitarini - Ủy viên Ủy ban Bảo vệ trẻ em Indonesia, một điều tra viên khác - nói rằng nhiều trẻ em thường xuyên bị tát và cấu véo. Những người chăm sóc khai với cảnh sát rằng hình phạt thể xác được thiết kế để khiến trẻ em "dễ quản lý hơn" - bà Diyah cho biết.

Vụ việc đã bị phanh phui sau khi một nhân viên tại nhà trẻ đứng ra tố cáo. Tổng cộng 53 trẻ em bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ bạo hành trẻ em tại nhà trẻ Little Aresha ở Yogyakarta.

Theo các nhà hoạt động vì quyền trẻ em, vụ việc này là ví dụ điển hình nhất về cáo buộc bạo hành trẻ em ở Indonesia. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trên những phương tiện truyền thông chính thống, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, bị nhiều nhóm bảo vệ quyền lợi trẻ em và các nhà lập pháp lên án rộng rãi.

Chính phủ Indonesia cam kết sẽ siết chặt công tác giám sát các cơ sở giữ trẻ trên toàn quốc nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em.