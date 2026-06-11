Hơn 120 fan BTS bị lừa khi mua vé concert với tài khoản "sumsum", số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng

Hơn 120 người hâm mộ BTS tại Thái Lan được xác định là nạn nhân của một vụ lừa đảo đặt vé concert qua mạng xã hội X, với tổng thiệt hại ban đầu vượt 1,23 triệu baht (khoảng 982 triệu đồng).

Ngày 11/6, một nhóm nạn nhân của vụ lừa đảo dịch vụ săn vé concert nhóm nhạc K-pop BTS đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Hạ viện Thái Lan.

Theo nhóm nạn nhân, hiện đã xác minh được ít nhất 120 người bị ảnh hưởng, với tổng số tiền thiệt hại ban đầu hơn 1,23 triệu baht sau khi chuyển trước tiền vé và phí dịch vụ cho một tài khoản nhận săn vé trực tuyến rồi bị cắt liên lạc.

Vào khoảng 10h sáng cùng ngày tại tòa nhà Quốc hội Thái Lan, nghị sĩ Kanphong Prayoonsak thuộc Đảng Nhân dân cùng các cộng sự đã tiếp nhận đơn khiếu nại từ Rin, đại diện nhóm nạn nhân.

Vụ việc liên quan đến một tài khoản trên nền tảng X có tên "sumsum", được cho là cung cấp dịch vụ săn vé concert BTS. Theo phản ánh, nhiều người hâm mộ đã thuê tài khoản này mua vé hộ do lo ngại không thể tự săn vé trong bối cảnh lượng người mua quá đông.

Rin cho biết trước khi quyết định sử dụng dịch vụ, cô đã tìm hiểu khá kỹ về quy trình đặt vé. Tài khoản trên yêu cầu khách hàng chuyển trước tiền đặt cọc, phí dịch vụ và một phần giá vé. Tin tưởng vào các cam kết từ phía người bán, cô đã hoàn tất các khoản thanh toán theo yêu cầu vào ngày Chủ nhật.

Tuy nhiên, đến ngày mở bán vé chính thức, tài khoản "sumsum" bất ngờ đóng tài khoản X và không thể liên lạc được nữa.

Sau khi nhận ra mình bị lừa, Rin đăng bài trên X để tìm kiếm những người có hoàn cảnh tương tự. Từ đó, các nạn nhân lập một nhóm trò chuyện công khai trên ứng dụng Line nhằm xác minh thông tin và thu thập chứng cứ. Quá trình rà soát cho thấy số lượng người bị hại lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Nhóm nạn nhân có hơn 700 thành viên

Theo thông tin từ nhóm, cộng đồng Open Chat hiện đã có hơn 700 thành viên tham gia.

Thông qua biểu mẫu đăng ký và đối chiếu chứng cứ, nhóm xác định được ít nhất 120 nạn nhân đã chuyển tiền vào cùng một tài khoản ngân hàng nhận tiền. Tổng thiệt hại sơ bộ đã vượt 1,23 triệu baht và có khả năng còn tiếp tục tăng khi nhiều người bổ sung hồ sơ, chứng từ liên quan.

Qua quá trình tự thu thập dữ liệu và lần theo dòng tiền, các nạn nhân cho biết số tiền đã được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Song song với đó, nhiều người đã lần lượt trình báo vụ việc thông qua hệ thống tố giác tội phạm trực tuyến cũng như tại các đồn cảnh sát địa phương.

Nhóm nạn nhân cho biết mục tiêu của họ không chỉ là theo đuổi các thủ tục pháp lý mà còn muốn cảnh báo cộng đồng về những rủi ro khi sử dụng các dịch vụ săn vé từ bên thứ ba trên mạng.

Quốc hội Thái Lan xem xét các biện pháp siết quản lý mua vé

Ông Kanphong Prayoonsak, còn được biết đến với biệt danh Ajarn Ait, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Hạ viện Thái Lan, nhận định các vụ việc tương tự xuất phát từ ba vấn đề lớn.

Thứ nhất, việc tự mua vé trong những đợt mở bán có tính cạnh tranh cao ngày càng khó khăn. Thứ hai, người mua phải phụ thuộc vào các bên trung gian, kéo theo nguy cơ bị lừa đảo. Cuối cùng, nạn nhân vừa mất tiền vừa bỏ lỡ cơ hội tham dự sự kiện mong muốn.

Ông cho biết sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng và đề xuất ba giải pháp chính:

- Giới hạn số lượng vé mỗi người được phép mua nhằm hạn chế tình trạng gom vé và sử dụng phần mềm tự động.

- Yêu cầu xác thực danh tính người mua thông qua Digital ID hoặc các hệ thống xác minh danh tính KYC.

- Tăng cường quản lý các chương trình bot và những lỗ hổng kỹ thuật có thể tạo lợi thế không công bằng trong quá trình đặt vé.

"Chúng ta cần giúp người tiêu dùng mua vé dễ dàng và an toàn hơn, đồng thời thu hẹp các kẽ hở mà kẻ gian có thể lợi dụng", ông Kanphong nói.

Ông cũng cho rằng vấn đề này không chỉ xảy ra với vé concert mà còn xuất hiện trong các lĩnh vực khác như vé máy bay, vé tàu hỏa và nhiều hệ thống đặt chỗ khác, nơi quyền lợi người tiêu dùng cần được bảo vệ tốt hơn.

Lo ngại vé "ảo", đầu cơ và bot săn vé

Trong khi đó, ông Karunphon Thiansuwan, nghị sĩ theo danh sách của Đảng Nhân dân và đại diện Ủy ban Truyền thông, Viễn thông và Kinh tế số của Quốc hội Thái Lan, cho rằng những bất cập trong việc mua vé concert không chỉ dừng ở các vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo ông, người hâm mộ còn phải đối mặt với quy trình đặt vé phức tạp, tình trạng vé bị bán lại với giá cao và hiện tượng "vé ma" phát sinh từ các hệ thống thiếu minh bạch.

Vì vậy, Ủy ban Hạ viện dự kiến sẽ làm việc với các đơn vị phát hành vé để thảo luận việc áp dụng cơ chế xác thực danh tính người mua. Các phương án giới hạn số vé mỗi cá nhân được mua và triển khai biện pháp ngăn chặn phần mềm tự động gom vé cũng sẽ được xem xét.

Tuy nhiên, ông Karunphon thừa nhận mọi giải pháp cần cân bằng với nhu cầu của khán giả quốc tế. Nhiều chương trình âm nhạc lớn phụ thuộc đáng kể vào lượng người hâm mộ từ nước ngoài. Nếu các quy định trở nên quá chặt chẽ, đơn vị tổ chức có thể chuyển địa điểm sang những thị trường khác như Singapore hoặc Malaysia.

Đối với vụ lừa đảo săn vé BTS lần này, nhóm nạn nhân đã gửi báo cáo đến Trung tâm tiếp nhận tố giác tội phạm mạng của Thái Lan và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để truy vết dòng tiền.

Các nạn nhân hy vọng nghi phạm sẽ sớm bị bắt giữ và số tiền thiệt hại có thể được thu hồi.

Theo đánh giá ban đầu, khả năng thu hồi tài sản trong vụ việc này có thể cao hơn so với các vụ lừa đảo tổng đài giả mạo hoặc đầu tư trực tuyến, bởi cơ quan điều tra đã có thông tin về tài khoản nhận tiền và có thể lần theo các giao dịch tài chính liên quan.

Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình điều tra của cảnh sát nhằm xác định những người đứng sau vụ việc cũng như làm rõ mạng lưới các tài khoản trung gian có liên quan.

Nguồn: Khaosod