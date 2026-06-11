Từ phòng họp đến "phòng the": Những bê bối tình ái khiến các CEO ngã ngựa

Từng đứng trên đỉnh cao quyền lực và điều hành những doanh nghiệp tỷ USD, nhưng chỉ một bê bối tình ái cũng đủ khiến nhiều CEO đánh mất danh tiếng, sự nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư. Điều này cho thấy đời tư của người lãnh đạo ngày nay không còn là chuyện riêng.

Trong thế giới kinh doanh, các CEO thường được nhìn nhận như biểu tượng của thành công, quyền lực và khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, không ít người trong số họ đã phải trả giá đắt vì những bê bối tình ái.

Từ những cuộc tình bí mật, mối quan hệ với nhân viên cấp dưới cho tới các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã chứng kiến danh tiếng cá nhân sụp đổ, giá cổ phiếu lao dốc và sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chen Tao

Những ngày gần đây, giới kinh doanh Trung Quốc xôn xao trước vụ việc liên quan đến Chen Tao (Trần Đào), Chủ tịch Shenghong Technology (Victory Giant Technology) – nhà sản xuất bảng mạch in (PCB) hàng đầu Trung Quốc và là đối tác trong chuỗi cung ứng của Nvidia.

Hình ảnh thân mật của Chen Tao và nữ influencer Douyin trong thang máy

Sự việc bắt đầu khi một nữ influencer Douyin có tên Janice Song Zhenzhen (Tống Trân Trân) đăng tải loạt bài viết, hình ảnh và video liên quan đến mối quan hệ tình cảm với vị doanh nhân này. Trong đó có đoạn video từ camera giám sát được cho là ghi lại cảnh hai người có cử chỉ thân mật trong thang máy vào năm 2025.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội.

Vốn hóa thị trường của tập đoàn đã bị thổi bay từ mức xấp xỉ 359,8 tỷ Nhân dân tệ trước khi xảy ra vụ việc xuống chỉ còn khoảng 305,5 tỷ tệ tính đến ngày 8 tháng 6. Chỉ trong vòng 48 giờ ngắn ngủi, khoảng 54,3 tỷ tệ (tương đương hơn 7,5 tỷ USD) đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thị trường.

Biên độ sụt giảm này vượt xa mức điều chỉnh trung bình của chỉ số chung trong cùng giai đoạn. Các báo cáo cũng vạch rõ một dòng vốn tháo chạy khổng lồ khỏi mã cổ phiếu này, đẩy hơn 270.000 nhà đầu tư cá nhân vào trạng thái hoảng loạn, bất an.

Jiang Fan

Năm 2020, Jiang Fan được xem là một trong những lãnh đạo trẻ quyền lực nhất tại Alibaba. Khi đó, ông giữ vai trò Chủ tịch Tmall và Taobao, đồng thời được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo tương lai của tập đoàn.

Vụ bê bối ngoại tình của Jiang Fan và Zhang Dayi (ngoài cùng bên phải) từng gây sốc dư luận Trung Quốc 1 thời

Tuy nhiên, sự nghiệp của Jiang Fan bất ngờ chững lại khi xuất hiện những tranh cãi liên quan đến nữ influencer nổi tiếng Zhang Dayi. Vụ việc tạo nên làn sóng bàn tán lớn trên mạng xã hội Trung Quốc và buộc Alibaba phải tiến hành điều tra nội bộ.

Sau cuộc điều tra, Alibaba công bố quyết định giáng chức Jiang Fan và tước tư cách đối tác Alibaba – động thái được xem là hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với một lãnh đạo cấp cao. Vụ việc khiến con đường thăng tiến của người từng được mệnh danh là "thái tử Alibaba" gần như khép lại.

Đây được xem là một trong những trường hợp điển hình cho thấy chỉ một scandal đời tư cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn tương lai của một lãnh đạo doanh nghiệp.

Andy Byron

Nếu những bê bối trước đây thường bị phanh phui qua điều tra báo chí hoặc mạng xã hội, thì trường hợp của Andy Byron CEO công ty công nghệ Astronomer lại bắt đầu từ một khoảnh khắc tưởng như vô hại tại concert của Coldplay.

CEO Andy Byron ôm thân mật giám đốc nhân sự Kristin Cabot trên "kiss cam"

Trong lúc chương trình đang diễn ra, màn hình "kiss cam" bất ngờ ghi lại cảnh Byron ôm thân mật Kristin Cabot, Giám đốc Nhân sự của công ty. Khi phát hiện mình xuất hiện trên màn hình lớn, cả hai lập tức tìm cách né tránh máy quay. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội toàn cầu.

Áp lực dư luận gia tăng nhanh chóng. Chỉ ít ngày sau, Astronomer thông báo đưa Byron nghỉ phép, tiến hành xem xét nội bộ. Không lâu sau đó, vị CEO này chính thức từ chức. Công ty cho biết các lãnh đạo phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về hành vi và trách nhiệm giải trình.

Từ một startup công nghệ ít người biết đến, Astronomer bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu chỉ vì một đoạn video kéo dài vài giây.

Feng Denbing

Năm 2025, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ trước các tài liệu bị rò rỉ liên quan đến Feng Denbing (Phong Đức Binh), người từng được truyền thông mô tả là cựu giám đốc thương hiệu của Xiaomi.

Hình ảnh Feng thân mật với nhiều cô gái lan truyền trên mạng xã hội

Các tài liệu được lan truyền trên mạng cáo buộc Feng duy trì quan hệ với hàng trăm phụ nữ, trong đó có các influencer và sinh viên đại học. Một số tài liệu còn được cho là chứa các thỏa thuận cá nhân và hợp đồng tài chính liên quan đến các mối quan hệ này.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Xiaomi sau đó lên tiếng cho biết Feng không phải lãnh đạo cấp cao như nhiều thông tin lan truyền, đồng thời phủ nhận việc ông từng giữ vị trí giám đốc thương hiệu tại tập đoàn.

Dù tính xác thực của nhiều tài liệu vẫn gây tranh cãi, vụ việc tiếp tục trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc trong nhiều tuần.

Brian Krzanich

Khác với những vụ việc bị phát hiện bởi mạng xã hội, trường hợp của Brian Krzanich cựu CEO Intel xuất phát từ chính quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Cựu CEO Intel Brian Krzanich

Năm 2018, Intel thông báo Krzanich từ chức sau khi cuộc điều tra xác nhận ông từng có mối quan hệ tình cảm đồng thuận với một nhân viên trong công ty. Mối quan hệ này vi phạm chính sách ứng xử áp dụng đối với đội ngũ quản lý của Intel.

Điều đáng nói là không có cáo buộc quấy rối hay hành vi phạm pháp nào được đưa ra. Tuy nhiên, chỉ riêng việc vi phạm quy tắc quản trị doanh nghiệp đã đủ khiến người đứng đầu một trong những tập đoàn bán dẫn lớn nhất thế giới phải rời ghế CEO.

Khi đời tư không còn là chuyện riêng

Nhìn lại những vụ việc trên, có thể thấy điểm chung là không phải tất cả các CEO đều vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội và quản trị doanh nghiệp hiện đại, tiêu chuẩn dành cho lãnh đạo đã vượt xa phạm vi pháp lý.

Nhà đầu tư không chỉ đánh giá năng lực điều hành, mà còn quan tâm đến uy tín cá nhân của người lãnh đạo. Một bê bối tình ái có thể làm suy giảm niềm tin thị trường, ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, kéo theo rủi ro pháp lý và khiến giá trị thương hiệu bị tổn hại.

Từ phòng họp đến phòng the, khoảng cách đôi khi chỉ là một quyết định mang tính cá nhân. Nhưng với những người đứng đầu các doanh nghiệp tỷ USD, cái giá phải trả có thể là cả sự nghiệp gây dựng trong nhiều thập kỷ.