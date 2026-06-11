Chủ tịch Shenghong Technology lộ clip "nhạy cảm" trong thang máy: Vốn hóa bốc hơi 77.000 tỷ đồng chỉ trong nửa phiên giao dịch

Bê bối đời tư của ông Trần Đào - người đứng đầu nhà cung ứng PCB hàng đầu của Nvidia tại Trung Quốc - đã khiến thị trường phản ứng tức thì và dữ dội.

Sáng 9/6, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ với loạt nội dung liên quan đến đời tư của ông Trần Đào (Chen Tao), Chủ tịch Shenghong Technology - doanh nghiệp sản xuất bảng mạch in (PCB) hàng đầu Trung Quốc, đồng thời là đối tác chuỗi cung ứng chiến lược của Nvidia.

Hình ảnh nhạy cảm của ông Trần Đào và một người phụ nữ trong thang máy khiến dư luận xôn xao

Sự việc bắt đầu từ ngày 6/6, khi một tài khoản Douyin có tên "Zhenzhen Janice" đăng tải loạt nội dung cáo buộc tồn tại tranh chấp tình cảm với vị doanh nhân này, kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn, video call và các tài liệu cá nhân. Trong đó đáng chú ý nhất là đoạn hình ảnh được cho là trích từ camera giám sát thang máy, ghi lại cảnh người phụ nữ và ông Trần Đào có những cử chỉ thân mật.

Phản ứng của giới đầu tư diễn ra gần như ngay lập tức. Trong phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu Shenghong Technology niêm yết trên cả sàn đại lục lẫn Hồng Kông đồng loạt lao dốc. Cổ phiếu A-share có thời điểm mất hơn 9% giá trị, kéo vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 20 tỷ NDT - tương đương khoảng 77.000 tỷ đồng - chỉ trong nửa ngày.

Sang phiên sáng 9/6, cổ phiếu ghi nhận đà phục hồi với cả hai mã niêm yết đều có lúc tăng trở lại hơn 7%.

Phía Shenghong Technology phản hồi báo giới rằng các thông tin đang lưu hành trên mạng không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp, và toàn bộ vận hành vẫn diễn ra bình thường với đơn hàng dồi dào.

Chân dung ông Trần Đào - Chủ tịch Shenghong Technology

Ông Trần Đào thành lập Shenghua Electronics - tiền thân của Shenghong Technology - năm 2003, khi mới 31 tuổi, với mảng sản xuất bảng mạch in hai mặt. Công ty chính thức mang tên Shenghong Technology từ năm 2006, đặt trụ sở tại Huệ Châu (Quảng Đông), và lên sàn ChiNext năm 2015.

Bước ngoặt lớn đến năm 2020, khi Shenghong gia nhập chuỗi cung ứng của Nvidia và bắt đầu cung cấp PCB cho tập đoàn Mỹ. Làn sóng AI bùng nổ những năm tiếp theo đã đẩy cổ phiếu công ty tăng hơn 5 lần chỉ trong năm 2025. Riêng các sản phẩm phục vụ nền tảng GB200 và GB300 của Nvidia được dự báo mang về hơn 10 tỷ NDT doanh thu trong năm 2025, chiếm trên 60% tổng doanh thu công ty.

Tháng 4/2025, Shenghong tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Và ngày 31/1/2026, ông Trần Đào là chủ tịch duy nhất từ doanh nghiệp Trung Quốc đại lục có mặt hai năm liên tiếp trong bữa tiệc chiêu đãi đối tác chuỗi cung ứng do CEO Nvidia Jensen Huang tổ chức tại Đài Bắc - sự kiện được truyền thông gọi là "bữa tiệc nghìn tỷ USD".

Theo Hurun Rich List 2025, tài sản của vợ chồng ông Trần Đào và bà Lưu Xuân Lan đạt 65 tỷ NDT (khoảng 252.000 tỷ đồng), tăng thêm 56 tỷ NDT chỉ trong một năm - đưa họ trở thành cặp đôi giàu nhất thành phố Huizhou và nhảy vọt 495 bậc trong bảng xếp hạng.