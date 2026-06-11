Chiêu thức lừa đảo mới của khách mua hàng online: Có “siêu lừa” kiếm lời 202 triệu đồng chỉ trong 1 lần đặt hàng, các chủ shop cần lưu ý

Cô gái này đã lợi dụng sơ hở trong cơ chế hậu mãi của các nền tảng thương mại điện tử.

Một cô gái tại Trung Quốc đã đặt mua cùng lúc 1.100 kiện quần áo trên nền tảng mua sắm trực tuyến. Sau khi nhận hàng, cô này bất ngờ yêu cầu "hoàn tiền nhưng không trả hàng" đối với 1.000 kiện, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 52.000 Nhân dân tệ (khoảng 202 triệu đồng). Sau khi phát hiện sự bất thường, người bán đã lần theo dấu vết đến tận nơi và báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ còn thu giữ được một lượng lớn hàng hóa từ các cửa hàng khác. Vụ việc hiện đã được lập án điều tra về hành vi lừa đảo.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, cô gái này trước tiên đặt mua 1.100 kiện quần áo từ cùng một cửa hàng và người bán đã gửi hàng theo đúng quy trình. Ngay sau khi tất cả hàng hóa được xác nhận đã ký nhận, cô này lập tức gửi yêu cầu "hoàn tiền không trả hàng" cho 1.000 kiện, với tổng giá trị hơn 52.000 Nhân dân tệ.

Hàng ngàn đơn hàng chồng chất trong nhà cô gái bị điều tra

Để tránh gây chú ý cho hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng, cô gái cố tình giữ lại 100 kiện hàng, nhận hàng và thanh toán bình thường nhằm tạo vỏ bọc người tiêu dùng hợp lệ, từ đó giảm nguy cơ bị hệ thống đánh dấu là giao dịch bất thường.

Người bán sau khi phát hiện một lượng lớn yêu cầu hoàn tiền trong thời gian ngắn đã lập tức kiểm tra lại đơn hàng và hồ sơ vận chuyển, xác nhận tất cả hàng hóa đã được ký nhận nhưng người mua hoàn toàn không có ý định trả hàng. Nghi ngờ bị lừa đảo có chủ đích, người bán đã tìm đến địa chỉ của cô gái dựa trên thông tin vận chuyển để đối chất nhưng bị từ chối, sau đó đã báo cáo sự việc cho cảnh sát.

Khi cảnh sát có mặt để kiểm tra, ngoài số quần áo liên quan đến vụ việc này, họ còn phát hiện rất nhiều hàng hóa từ các cửa hàng trực tuyến khác ngay trong nhà cô gái, nhiều kiện hàng thậm chí còn chưa được bóc bao bì. Cảnh sát nhận định ban đầu rằng cô gái này có thể đã lợi dụng sơ hở trong cơ chế hậu mãi của các nền tảng thương mại điện tử trong thời gian dài để thực hiện thủ đoạn tương tự đối với nhiều nhà cung cấp khác nhau nhằm chiếm đoạt hàng hóa và tiền hoàn lại.

Hiện tại, cảnh sát đã lập án điều tra về tội lừa đảo. Báo cáo cho biết số tiền liên quan đến vụ án này hơn 52.000 Nhân dân tệ, đã đạt ngưỡng "số tiền lớn" theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù giam và phải nộp phạt.

Sự việc sau khi được công bố đã gây ra làn sóng tranh luận về việc lạm dụng cơ chế "hoàn tiền không trả hàng" trên các nền tảng thương mại điện tử. Nhiều chủ cửa hàng cho rằng chính sách vốn được tạo ra để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nay lại bị một số cá nhân lợi dụng làm công cụ trục lợi, không chỉ gây tổn thất cho người bán mà còn làm tăng chi phí quản lý cho nền tảng. Cảnh sát cũng đưa ra cảnh báo rằng việc sử dụng các thủ đoạn hư cấu hoặc che giấu sự thật để chiếm đoạt tiền hoàn trả là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, người dân tuyệt đối không nên vì lòng tham mà đánh đổi bằng trách nhiệm pháp lý.

Nguồn: ETtoday