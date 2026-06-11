Vương phi Kate gặp lại người yêu cũ tại đám cưới của Harriet Sperling

Đám cưới Harriet Sperling không chỉ đáng nhớ vì cô dâu chú rể, mà còn vì một cuộc hội ngộ đặc biệt của Vương phi xứ Wales.

Ngày 6 tháng 6, hàng loạt thành viên hoàng gia Anh tề tựu tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Gloucestershire để chứng kiến đám cưới của Peter Phillips và Harriet Sperling. Trong số những gương mặt đáng chú ý xuất hiện hôm đó, ngoài Vương phi xứ Wales Catherine (Kate) và Thân vương William, còn có một người đàn ông mà khán giả hoàng gia kỳ cựu chắc chắn không xa lạ: Rupert Finch, bạn trai đại học của Vương phi Kate. Và như thể chưa đủ kịch tính, người vợ của anh còn diện đúng chiếc váy từ thương hiệu mà Vương phi Kate vốn đặc biệt yêu thích.

Tình cũ đại học và một cuộc hội ngộ "đong đầy kỷ niệm"

Rupert Finch và Kate Middleton từng hẹn hò tại Đại học St. Andrews ở Scotland, nơi họ cùng theo học vào đầu những năm 2000. Khi đó, Kate còn là sinh viên năm nhất trong khi Rupert đã là sinh viên năm tư. Mối tình này thậm chí đã được tái hiện trong mùa sáu của series đình đám "The Crown" trên Netflix. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay không lâu sau, và chính tại ngôi trường đó, Kate đã gặp người đàn ông sau này trở thành Thân vương xứ Wales.

Điều thú vị là dù đã chia tay, hai người dường như vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Rupert Finch từng được mời dự đám cưới thế kỷ của William và Kate năm 2011 tại Tu viện Westminster. Anh cũng không phải tình cũ duy nhất có mặt hôm đó vì Willem Marx, một người bạn trai cũ khác của Kate, cũng xuất hiện trong hôn lễ. Về phía Thân vương William, một số bạn gái cũ của anh như Arabella Musgrave, Jecca Craig, Olivia Hunt và Carly Massy-Birch cũng được mời tham dự.

Chiếc váy Beulah London và sợi dây liên kết thú vị

Tại đám cưới Peter Phillips, Lady Natasha, vợ của Rupert Finch, xuất hiện trong chiếc váy xanh nhạt từ thương hiệu Beulah London. Điểm đặc biệt là chính Vương phi Kate cũng sở hữu chiếc váy này và từng diện nó đến một trận polo năm 2023 khi Thân vương William thi đấu.

Thú vị hơn, Lady Natasha chính là người sáng lập thương hiệu Beulah London. Vương phi Kate là khách hàng trung thành của thương hiệu này và sở hữu nhiều thiết kế từ bộ sưu tập của Natasha. Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Hello!, Lady Natasha từng chia sẻ rằng cô luôn vui khi thấy "Công tước phu nhân Cambridge" (danh hiệu cũ của Kate) diện trang phục Beulah và ca ngợi cô là đại sứ tuyệt vời cho các thương hiệu thời trang Anh Quốc.

Tình yêu bắt đầu từ một buổi trình diễn thời trang

Câu chuyện tình của Thân vương William và Vương phi Kate tại St. Andrews thực ra khởi đầu từ tình bạn thuần túy. Trong cuộc phỏng vấn đính hôn năm 2010, cả hai đều nhìn lại những ngày đó với ánh mắt trìu mến. William kể rằng họ là bạn thân trước khi nảy sinh tình cảm: "Chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau hơn, cùng cười vui, cùng vui đùa và nhận ra rằng mình có chung nhiều sở thích".

Kate thì thú nhận mình đỏ mặt và rụt rè khi lần đầu gặp William. Còn theo những gì được biết đến rộng rãi, chính một buổi trình diễn thời trang tại trường đã thắp lên tia lửa lãng mạn giữa họ, khi Kate sải bước trên sàn catwalk trong chiếc đầm đen. Nhà thiết kế của bộ đầm đó là Charlotte Todd, người từng chia sẻ với tạp chí People vào năm 2020: "Mọi người đều nói buổi trình diễn thời trang chính là khoảnh khắc tình yêu bắt đầu, và tôi cảm thấy mình cũng có một phần nhỏ trong lịch sử hoàng gia".

Hai năm sau đó, năm 2010, Thân vương William cầu hôn Kate trong chuyến đi Kenya với chiếc nhẫn kim cương và sapphire vốn thuộc về Công nương Diana. Họ kết hôn năm 2011 và hiện có ba người con.

*Theo People